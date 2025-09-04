Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая допускает свое участие в Играх 2028 года, которые состоятся в американском Лос-Анджелесе. 40-летняя представительница страны-агрессора, которая является одной из главных соперниц Ольги Харлан, не собирается завершать карьеру.

Об этом Великая заявила в интервью порталу "РБ Спорт". Россиянка, которая была допущена к международным турнирам в так называемом нейтральном статусе, несмотря на то, что является действующим офицером армии РФ в звании лейтенанта, призвала болельщиков не спешить ее списывать со счетов.

"Исключаю ли я участие в Олимпиаде-2028? Почему я должна исключать? Время покажет", – сказала Великая, негласно бросив вызов Харлан, которая также готовится выступить на Играх в Лос-Анджелесе.

Отметим, что эта россиянка после начала полномасштабной войны РФ против Украины жаловалась на "дискриминацию по национальному признаку" после отстранения от турниров. При этом фехтовальщица продолжает молчаливо поддерживать агрессию в отношении нашей страны.

На недавнем чемпионате мира-2025 в Тбилиси болельщики устроили протест против допуска россиян к турниру. В РФ забились в истерики и назвали все провокацией Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр спорта России Павел Колобков возмутился поступком украинки Ольги Харлан, которая опубликовала открытое письмо за подписью нескольких сотен действующих и бывших спортсменов с требованием отстранить фехтовальщиков из РФ от международных турниров.

