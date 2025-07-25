Победа на пределе возможностей? За счет чего 'Шахтер' вырвал важный матч против 'Бешикташа'. Тактический обзор игры Лиги Европы

В первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы "Шахтер" переиграл "Бешикташ" со счетом 4:2. В игре, где пророчили сложный ход событий и глубокую оборону, горняки смогли быстро забить и держаться на дистанции от соперника. За счет чего бразильцы стали ключевыми персонами этой игры? Рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Алиссон, Очеретько, Судаков, Кевин, Эгиналду.

"Бешикташ": Гюнок, Юрасек, Удуохай, Габриэл, Свенссон, Тикназ, Кокджу, Фернандеш, Рафа Силва, Рашица, Эбрахам.

Первый тайм. 99% совершенства

Игра началась под плотным давлением "Бешикташа": Эбрахам и Кокджу искали пространство, а горняки держались на своей половине. Все для того, чтобы "Шахтер" дождался первой же возможности. Алиссон поймал мяч на фланге и продвигался все ближе к центру. Он сделал несколько замахов, избавившись от опекунов и продолжая движение дальше. И когда казалось, что эпизод передержан, бразилец исполнил коварный удар, который вратарь не увидел и прыгнул в другую сторону. Пауза позади со взрывным голевым моментом еще не раз станет изюминкой украинцев. 0:1.

Быстрый старт с пропущенным голом точно не входил в планы орлов, они активизировали правый фланг. Рашица нагружал зону Энрике и левая сторона поля много работала над нивелированием угрозы. Как только атакующий темп падал, Матвиенко поднимался на прессинг и пытался перехватить пасы. Это у турок завершалось пасом назад и полузащитник снова возвращался в формацию. Эбрахам проверял внимательность наших защитников, открываниями за спину или быстрыми включениями на мяче. После стартовой несобранности, Бондарь уже реагировал лучше и перехватил несколько угрожающих навесов. В остальных случаях "Шахтер" играл в эконом-режиме, сохраняя силы на контратаки.

Как и в матче с "Ильвесом", ставка была на то, чтобы дать мяч бразильцам, а вингеры уже сами решат судьбу эпизодов. Например, Алиссон пытался еще несколько раз повторить свой трюк со смещением и псевдо-ударом, но защитники турок уже читали этот маневр. Кевин также с правой пробивал по воротам - выше цели. Еще крутой момент был у Очеретько, прямой удар со второго темпа, вратарь не без труда потянул. И совсем быстро Алиссон стал крутым ассистентом: он освободился на пространство и забросил в штрафную. Эгиналду головой оказался самым ловким - стадион "Бешикташа" погрузился в тишину. 0:2.

"Шахтер" чувствовал себя свободно на чужом поле: удавалось все, что хотелось, а соперник после второго гола вообще перестал создавать возможности. Зонная опека с персональными включениями позволила точечно перекрыть сильнейших футболистов "Бешикташа". Когда прошла очередная атака и был очередной удар - вратарь орлов накричал на своих защитников и что был громче 40 тысяч человек. Что было плохо - ненужные привозы. Они появлялись из-за пустых потерь, а кульминацией ошибок стала внезапная рука Конопли, пенальти и гол Абрахама. На перерыв украинцы уходили при тотальном преимуществе во всех ключевых компонентах, но возвращёнными на землю, сила лидерства всё ещё зависела от разницы мячей.

Второй тайм. Голы, бутылки с трибун и эмоциональное давление

Разговор в раздевалке "Бешикташа" был крепким - после перерыва во всех зонах они были очень активны и несколько раз проверили внимательность Резника. Системно это выглядело как растягивание горняков на все поле, со сложными и быстрыми переводами. Подопечные Турана играли 4-4-2, но даже так было сложно перерезать инициативных Силву с Кокджу. Чтобы было легче контролировать игру, тренер выпускает двух свежих игроков.

Постоянное доминирование не было стилем "Шахтера": тренер понимал, что футболисты не выдержат в таком темпе. Особенно, когда турок поддерживали 40 тысяч фанатов, а каждое наше касание мяча сопровождалось недовольными возгласами. Взрывной момент на 52-й минуте вновь вернул в тот формат, где все всем оставляют - эпизод был упущен. Росло напряжение в центре поля, а украинцы стали откровенным вторым номером. Тот пенальти был очень несвоевременным, потому что сделал счет чрезвычайно шатким при все более растущем напряжении со стороны свежих турок.

Пыл соперника угас на 60-й минуте. Украинские бразильцы, которым отдали первый номер, получили больше пространства на флангах и могли снова врываться. Они стояли очень широко, просто на бровках, что заставляло компактный "Бешикташ" играть на грани. И именно так пришел третий гол: затяжной штурм позволил освободить место для Педриньо, который вывел Алиссона под штрафную. Тот из своей излюбленной зоны прострелил и транзитный мяч добил в ворота Кевин. Поймав турок на сбавлении темпа, "Шахтер" конвертировал свой длинный поиск в гол. 1:3.

Последние 20 минут - изнурительные. Судаков, в первом тайме игравший диспетчера, стал главным по защите, пытаясь не дать Силве пройти через его зону. Чтобы сохранить силы и здоровье вингеров, тренер снял главных действующих лиц матча и создал насыщенную центральную зону. Бондарь выдал хайлайт матча, когда остановил Фернандеша отчаянным подкатом. Но за несколько минут до завершения игры орлам удалось найти одну щель и через нее запихнуть свой второй гол. И что еще бы произошло в таком напряжении, как не такой мажорный гол Кевина? Очередное включение всей команды в атаку после затянувшегося защитного эпизода - и еще один результат. Со сложным приемом, со сложным ударом - но четвертый мяч залетел в ворота. Такое важное преимущество фиксируется за мгновение до свистка.

2:4 - "Шахтер" в Турции берет такую важную победу над "Бешикташем". На фоне поражений "Александрии" и "Полесья" в Лиге конференций, этот матч стал удовольствием и дарил хорошие эмоции почти на протяжении всех 90 минут. Через неделю будет не менее интересно и не менее ответственно: важные для Украины еврокубки становятся для нас все более реальными.