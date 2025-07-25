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Победа на пределе возможностей? За счет чего "Шахтер" вырвал важный матч против "Бешикташа". Тактический обзор игры Лиги Европы

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
951
Победа на пределе возможностей? За счет чего 'Шахтер' вырвал важный матч против 'Бешикташа'. Тактический обзор игры Лиги Европы

В первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы "Шахтер" переиграл "Бешикташ" со счетом 4:2. В игре, где пророчили сложный ход событий и глубокую оборону, горняки смогли быстро забить и держаться на дистанции от соперника. За счет чего бразильцы стали ключевыми персонами этой игры? Рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Алиссон, Очеретько, Судаков, Кевин, Эгиналду.

"Бешикташ": Гюнок, Юрасек, Удуохай, Габриэл, Свенссон, Тикназ, Кокджу, Фернандеш, Рафа Силва, Рашица, Эбрахам.

Первый тайм. 99% совершенства

Игра началась под плотным давлением "Бешикташа": Эбрахам и Кокджу искали пространство, а горняки держались на своей половине. Все для того, чтобы "Шахтер" дождался первой же возможности. Алиссон поймал мяч на фланге и продвигался все ближе к центру. Он сделал несколько замахов, избавившись от опекунов и продолжая движение дальше. И когда казалось, что эпизод передержан, бразилец исполнил коварный удар, который вратарь не увидел и прыгнул в другую сторону. Пауза позади со взрывным голевым моментом еще не раз станет изюминкой украинцев. 0:1.

Победа на пределе возможностей? За счет чего "Шахтер" вырвал важный матч против "Бешикташа". Тактический обзор игры Лиги Европы

Быстрый старт с пропущенным голом точно не входил в планы орлов, они активизировали правый фланг. Рашица нагружал зону Энрике и левая сторона поля много работала над нивелированием угрозы. Как только атакующий темп падал, Матвиенко поднимался на прессинг и пытался перехватить пасы. Это у турок завершалось пасом назад и полузащитник снова возвращался в формацию. Эбрахам проверял внимательность наших защитников, открываниями за спину или быстрыми включениями на мяче. После стартовой несобранности, Бондарь уже реагировал лучше и перехватил несколько угрожающих навесов. В остальных случаях "Шахтер" играл в эконом-режиме, сохраняя силы на контратаки.

Как и в матче с "Ильвесом", ставка была на то, чтобы дать мяч бразильцам, а вингеры уже сами решат судьбу эпизодов. Например, Алиссон пытался еще несколько раз повторить свой трюк со смещением и псевдо-ударом, но защитники турок уже читали этот маневр. Кевин также с правой пробивал по воротам - выше цели. Еще крутой момент был у Очеретько, прямой удар со второго темпа, вратарь не без труда потянул. И совсем быстро Алиссон стал крутым ассистентом: он освободился на пространство и забросил в штрафную. Эгиналду головой оказался самым ловким - стадион "Бешикташа" погрузился в тишину. 0:2.

Победа на пределе возможностей? За счет чего "Шахтер" вырвал важный матч против "Бешикташа". Тактический обзор игры Лиги Европы

"Шахтер" чувствовал себя свободно на чужом поле: удавалось все, что хотелось, а соперник после второго гола вообще перестал создавать возможности. Зонная опека с персональными включениями позволила точечно перекрыть сильнейших футболистов "Бешикташа". Когда прошла очередная атака и был очередной удар - вратарь орлов накричал на своих защитников и что был громче 40 тысяч человек. Что было плохо - ненужные привозы. Они появлялись из-за пустых потерь, а кульминацией ошибок стала внезапная рука Конопли, пенальти и гол Абрахама. На перерыв украинцы уходили при тотальном преимуществе во всех ключевых компонентах, но возвращёнными на землю, сила лидерства всё ещё зависела от разницы мячей.

Второй тайм. Голы, бутылки с трибун и эмоциональное давление

Разговор в раздевалке "Бешикташа" был крепким - после перерыва во всех зонах они были очень активны и несколько раз проверили внимательность Резника. Системно это выглядело как растягивание горняков на все поле, со сложными и быстрыми переводами. Подопечные Турана играли 4-4-2, но даже так было сложно перерезать инициативных Силву с Кокджу. Чтобы было легче контролировать игру, тренер выпускает двух свежих игроков.

Победа на пределе возможностей? За счет чего "Шахтер" вырвал важный матч против "Бешикташа". Тактический обзор игры Лиги Европы

Постоянное доминирование не было стилем "Шахтера": тренер понимал, что футболисты не выдержат в таком темпе. Особенно, когда турок поддерживали 40 тысяч фанатов, а каждое наше касание мяча сопровождалось недовольными возгласами. Взрывной момент на 52-й минуте вновь вернул в тот формат, где все всем оставляют - эпизод был упущен. Росло напряжение в центре поля, а украинцы стали откровенным вторым номером. Тот пенальти был очень несвоевременным, потому что сделал счет чрезвычайно шатким при все более растущем напряжении со стороны свежих турок.

Пыл соперника угас на 60-й минуте. Украинские бразильцы, которым отдали первый номер, получили больше пространства на флангах и могли снова врываться. Они стояли очень широко, просто на бровках, что заставляло компактный "Бешикташ" играть на грани. И именно так пришел третий гол: затяжной штурм позволил освободить место для Педриньо, который вывел Алиссона под штрафную. Тот из своей излюбленной зоны прострелил и транзитный мяч добил в ворота Кевин. Поймав турок на сбавлении темпа, "Шахтер" конвертировал свой длинный поиск в гол. 1:3.

Победа на пределе возможностей? За счет чего "Шахтер" вырвал важный матч против "Бешикташа". Тактический обзор игры Лиги Европы

Последние 20 минут - изнурительные. Судаков, в первом тайме игравший диспетчера, стал главным по защите, пытаясь не дать Силве пройти через его зону. Чтобы сохранить силы и здоровье вингеров, тренер снял главных действующих лиц матча и создал насыщенную центральную зону. Бондарь выдал хайлайт матча, когда остановил Фернандеша отчаянным подкатом. Но за несколько минут до завершения игры орлам удалось найти одну щель и через нее запихнуть свой второй гол. И что еще бы произошло в таком напряжении, как не такой мажорный гол Кевина? Очередное включение всей команды в атаку после затянувшегося защитного эпизода - и еще один результат. Со сложным приемом, со сложным ударом - но четвертый мяч залетел в ворота. Такое важное преимущество фиксируется за мгновение до свистка.

2:4 - "Шахтер" в Турции берет такую важную победу над "Бешикташем". На фоне поражений "Александрии" и "Полесья" в Лиге конференций, этот матч стал удовольствием и дарил хорошие эмоции почти на протяжении всех 90 минут. Через неделю будет не менее интересно и не менее ответственно: важные для Украины еврокубки становятся для нас все более реальными.