Пилот NASCAR получил серьезный перелом празднуя победу в гонке. Видео

На этапе NASCAR Xfinity Series в "Уоткинс-Глен" (Нью-Йорк) произошёл необычный инцидент с победителем гонки, 19-летним американцем Коннором Зиличем из команды JR Motorsports. Юный гонщик, выигравший заезд на Chevrolet, решил отпраздновать успех, забравшись на крышу своей машины, но потерял равновесие.

Видео дня

Зилич соскользнул, зацепившись ногой за автомобиль, и упал вниз головой, сильно ударившись спиной.

Медики оперативно доставили его с трассы на носилках в медицинский центр, а затем в местную больницу. Пилот находился в сознании, но позже врачи диагностировали перелом ключицы.

В соцсетях гонщик поблагодарил болельщиков и медперсонал, отметив, что КТ головы не выявила опасных последствий. "Единственная травма — сломанная ключица. Горжусь командой за шестую победу в сезоне, жаль, что не смог отпраздновать её вместе с ними", — написал Зилич.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!