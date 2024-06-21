Украина вырвала первую победу на Евро, а Шева обставил Ибрагимовича: как наша сборная дебютировала на чемпионатах Европы
Несмотря на то, что на предыдущем чемпионате Европы победы давались Украине крайне непросто, а в 2016-м мы вообще поехали домой с баранкой, свой дебютный поединок в истории Евро "сине-желтые" как раз выиграли. На домашнем турнире 2012 года команда под руководством Олега Блохина взяла верх над Швецией со счетом 2:1, а героем той встречи стал нынешний президент УАФ Андрей Шевченко.
Накануне поединка второго тура против Словакии OBOZ.UA вспомнил яркий дебют нашей сборной на чемпионатах Европы 12 лет назад.
11 июня в матче первого тура Украина принимала Швецию на НСК "Олимпийский". И матч в Киеве получился весьма драматичным – достаточно осторожный первый тайм сменил стремительный и голевой второй. Хозяева поля первыми пропустили на старте второго тайма, когда наша обороне не удержала звезду скандинавов Златана Ибрагимовича.
На 52-й минуте Тим Чельстром подобрал мяч после ошибки Андрея Ярмоленко, который не сумел выбить снаряд из собственного штрафного, и отдал на Ибрагимовича. Златану ничего не оставалось, кроме как в упор расстрелять ворота Пятова и вывести шведов вперед.
Всего через три минуты на свой первый гол в этой встрече и вообще на Евро наработали и украинцы. Атаку нашей сборной начал Олег Гусев, отдавший передачу на Андрея Ярмоленко, будущий полузащитник дортмундской "Боруссии" и "Вест Хэма" легонько сбросил мяч на Шевченко, который ударом головой сравнял счет и забил первый гол "сине-желтых" на чемпионатах Европы.
А на 61-й минуте все тот же Шевченко снова расстреливал головой ворота Исакссона после навеса от углового в исполнении Евгения Коноплянки. И вноса рослые шведы не смогли удержать и накрыть опытного нападающего. А на ближней стойке Андрей и вовсе опередил Ибрагимовича – 2:1. И стадион в Киеве просто взорвался от радости и неимоверных эмоций.
Сам Шевченко заявил после матча, что даже не рассчитывал на такой результат, поскольку имел проблемы со здоровьем: "Я не представлял, что смогу играть на Евро, потому что у меня были большие проблемы с коленом и спиной. Многие люди мне помогали и поддерживали, и я должен поблагодарить их. Это, наверное, была моя самая лучшая игра за последние семь-восемь месяцев".
В оставшееся после второго мяча Шевченко время Сергею Назаренко не хватило совсем немного, чтобы увеличить преимущество Украины со штрафного. А на последних минутах основного и уже в компенсированное шведы устроили настоящий штурм владений Пятова и несколько раз были очень близки к тому, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.
Сначала в команде Эрика Хамрена срабатывает связка Ибрагимовича и Эльмандер. Но после передачи от Златана Йохан, который ловко проник в чужую штрафную, пробил выше ворот. А затем после удара Мелльберга снаряд пролетел над самой перекладиной. Как бы там ни было, но в этой напряженной борьбе Украина выстояла и в первом же поединке на Евро вырвала свою первую победу.
"Мы долго ждали свой первый матч на чемпионатах Европы, да еще и играли в первом туре последними. Поэтому мы просто безумно счастливы победить. Сегодня мы показали хорошую игру. Думаю, мало кто на стадионе или среди тех, кто смотрел матч по телевизору, сомневался в том, что мы забьем", – отметил счастливый Андрей Воронин.
Мы доминировали все 90 минут, хотя концовка получилась несколько нервной. Мы немного "подсели", и шведы начали прессинговать. Но вся команда действовала просто замечательно. Возможно, пропущенный гол только подтолкнул нас активнее идти вперед, больше атаковать. Сегодня нам пригодился опыт выступлений на ЧМ-2006. Опыт вообще очень важная вещь, и не зря Олег Блохин говорит, что надо объединять молодых игроков и ветеранов", – добавил Воронин.
Любопытно, что из трех своих побед на чемпионатах Европы "сине-желтые" дважды одерживали их как раз над Швецией. Второй раз украинцы уложили на лопатки "Тре крунур" в 1/8 финала Евро-2012 и тоже со счетом 2:1. А победный гол уже на исходе второго овертайма вколотил Артем Довбик.
И хоть после такой яркой победы Украина не смогла выйти из группы, проиграв Франции (0:2) и уступив со скандалом и не засчитанным голом Марко Девича Англии (0:1), тот эмоциональный и результативный дебют до сих пор греет душу многих болельщиков.
"Я мог только мечтать о такой ночи. Я просто счастлив! Если бы я хотел мечтать и видеть сон, то не мог придумать ничего лучше того, что произошло тогда. Такое ощущение, что я помолодел на 10 лет", – вспоминал впоследствии герой матча Шева.
Те голы Швеции оказались последними в карьере Андрея Шевченко, поскольку после чемпионата 2012 года обладатель "Золото мяча" и будущий тренер сборной Украины объявил, что вешает бутсы на гвоздь, забив 48 голов в 111 матчах.
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