Переселенка с Херсона выиграла для Украины чемпионат мира по карате. Фотофакт

16-летняя Анастасия Подкопаева, вынужденная покинуть Херсон после начала полномасштабного вторжения России, стала чемпионкой мира среди юниоров по киокушинкай карате. Турнир проходил в венгерском городе Сольнок, где спортсменка представляла сборную Украины.

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Семья Анастасии переехала в Житомир весной 2022 года, и несмотря на стресс, переезды и трудности, девушка не оставила спорт. Более того — она ещё усерднее взялась за тренировки: занимается шесть раз в неделю, трижды — с тренером Александром Лановым, остальное время — самостоятельно. Вместе с ней тренируется и её младший брат, говорится в сообщении Житомирского горсовета.

Карате Анастасия начала заниматься в семь лет после того, как оставила гимнастику. Тогда её отец предложил попробовать себя в новом виде спорта — и оказалось, что это её призвание. Сегодня она говорит, что не может представить свою жизнь без тренировок.

"Даже когда тяжело, я говорю себе: сначала сделай, а потом отдохнёшь. Карате научило меня дисциплине: я не опаздываю и всегда прихожу раньше", — делится чемпионка.

Тренер Ланов отмечает: Настя спокойная, сосредоточенная и невероятно целеустремлённая. Он также поблагодарил первого наставника девочки — Сергея Дария из Херсона, заложившего основу её спортивного пути.

История Анастасии — это не только про медаль. Это история внутренней силы, характера и несгибаемости в самые трудные времена.

Как сообщал OBOZ.UA, каратист из Новой Каховки Михаил Драган стал настоящей звездой чемпионата мира по киокушин БуДо каратэ, прошедшего 27–28 июня в венгерском городе Сольнок. В одном из поединков он эффектно отправил соперника в нокаут точным ударом с разворота в подбородок.

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