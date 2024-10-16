'Отомстил'. Судаков признался, что случилось в сборной Украины, и прокомментировал свой удар в голову Шапаренко. Видео

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков признался, что между футболистами сборной Украины произошел небольшой конфликт. 16 сентября Михаил Мудрик и Николай Шапаренко устроили споры из-за игрового номера в перерыве между матчами Лиги наций с Албанией и Чехией.

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Игрок "Челси" требовал, чтобы номер 10, под которой играл динамовец, отдали ему.

"Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под 10-м номером", – заявил Судаков в интервью радио "Чемпион".

Также Георгий прокомментировал свой удар мячом в Шапаренко во время матча 3-го тура Лиги наций с Грузией (1:0).

"Конечно, обсуждали этот эпизод. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел поднять руку. Я ему в руку, а не в голову попал. Много комментариев на счет того, что я отомстил за друга, за 10-й номер. Пишут, что это за Мудрика", – сказал Судаков.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины накануне ушла от поражения в матче с командой Чехии в четвертом туре Лиги наций. Наши соперники первыми открыли счет, а украинцы хоть и бились до конца, вырвали только ничью – 1:1.

До этого 11 октября наши футболисты в третьем туре ЛН в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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