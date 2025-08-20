'Осадок предательства': Усика заметили на акции в поддержку УПЦ МП возле Лавры

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил Киево-Печерскую лавру, чтобы поддержать прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Боксер в очередной раз продемонстрировал свое позитивное отношение к институции, которая тесно связана с РФ.

Соответствующее фото на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала "активистка" Виктория Кохановская, которая в октябре 2023 года находилась под следствием из-за отрицания агрессии России против нашей страны. При этом она намекнула, что считает Усика предателем, ведь в июле 2025 года в пещерах Киево-Печерской лавры прошло первое богослужение Православной церкви Украины.

"Усик сегодня поддержал молитвенников УПЦ за защиту Киево-Печерской лавры. Освещаю как новость, потому что осадок от предательства и боли все-таки присутствует, но господь ему судья", – написала Кохановская.

Отметим, что фанатка УПЦ МП организовывала протесты и провокации против Православной церкви Украины. В частности, она бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре.

Напомним, 20 августа минувшего года Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности УПЦ МП. Усик, отвечая на вопрос о своем отношении к московской церкви, отвечал, что в Украине "Московского патриархата нет документально" и он будет продолжать быть ее прихожанином.

