Обскубали Францию и обвинили Шевченко: в борьбе с чемпионами мира Украина была в шаге от сенсации, а фаворитам пришлось отбиваться

Сегодня, 5 сентября, мужская сборная Украины по футболу стартует в отборе к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. До этого противостояния соперники провели между собой 12 поединков, в которых "сине-желтые" одержали лишь одну победу, а "трехцветные" – шесть, хотя уже в первый год этого противостояния наша команда едва не стала автором громкой сенсации, однако за себя и за того парня отстоял Бартез, а Шевченко не смог поставить крест на звездном сопернике.

Первый раз жребий свел сборные Украины и Франции в 1999 году в рамках подготовки к чемпионату Европы-2000. Конечно, бесспорным фаворитом тогда считали "ле бле" во главе с Зинедином Зиданом и обладателем счастливой лысины мирового футбола Фабьеном Бартезом. Ведь за год до этого они выиграли домашний чемпионат мира.

Однако после отставки "золотого" наставника Эме Жаке французы не блистали, как раньше, что позволило Украине захватить несколько неожиданное лидерство в группе. Новый тренер "ле бле" Роже Лемер даже летал в Тбилиси, чтобы воочию увидеть, что же представляют собой дерзкие подопечные Йожефа Сабо. И хотя в спарринге с Грузией наши вышли фактически дублирующим составом, Лемер имел, что сказать перед игрой.

"Это очень сильная, сбалансированная команда. В ее рядах есть несколько игроков высочайшего класса, а форварды Шевченко и Ребров, бесспорно, принадлежат к элите европейского футбола. Чтобы преодолеть такого противника, нужно попытаться использовать его немногочисленные слабые стороны. И прежде всего действовать на максимальных скоростях, жестко, энергично", – как будто давал установку своим игрокам коуч.

Но 27 марта 1999-го украинцы дали бой чемпионам мира в присутствии почти 80 тысяч болельщиков на "Стад де Франс" и не позволили подопечным Лемера пробить Александра Шовковского. №1 "Динамо" действовал очень надежно и спокойно, даже в горячих моментах. Чего только стоит его реакция, когда Лоран Блан после навеса партнера сильно бил головой с линии вратарской площадки.

Хотя, откровенно говоря, без травмированного Зинедина Зидана атакам французов не хватало остроты и вариативности. А специалисты и аналитики вообще писали, что лидера "Ювентуса" хозяева выглядела сиротливо и шутили, что украинцы ощипали французского петуха.

В свою очередь Бартезу пришлось попотеть. Украина создавала напряжение в его владениях за счет острых подач и прострелов. А во втором тайме эффектно и очень опасно с левого фланга ворвался в чужую штрафную Андрей Шевченко и пытался обвести Фабьена, однако тот разгадал замысел нападающего.

Но центральным эпизодом того поединка, который, пожалуй, и сейчас стоит перед глазами искушенных болельщиков – это дуэль Шевченко и Бартеза за 10 минут до финального свистка. Ребров мастерски вывел партнера на свидание с голкипером французов, и будущий форвард "Милана" решил пробросить мяч между ног чемпиона мира. Но и этот финт Бартез раскусил. И болельщики, которые до матча в Сен-Дени готовились к игре на "отбой", посыпали голову пеплом из-за упущенной победы – 0:0.

Ту возможность Шевченко не обсуждал только ленивый, вылив на будущего обладателя "Золотого мяча" потоки хейта. Тогда как французы признали силу украинцев.

Роже Лемер вообще говорил так, словно 0:0 стали подвигом для чемпионов мира: "Несмотря на наличие в составе таких блестящих нападающих, как Шевченко и Ребров, гости нам не забили. Следовательно, в обороне у нас все в порядке. По поводу момента в конце матча хочу заметить, что, если Украина имеет Шевченко, у нас есть Бартез. В целом результат закономерен. Соперник подтвердил, что лидирует в группе заслуженно".

"Мы стремились решить судьбу матча в первом тайме, но, к сожалению, не использовали ряд выгодных моментов. При этом команда потратила напрасную массу энергии, поэтому на вторую половину сил не хватило. Соперник думал только об обороне, а потому оказался свежее. Нас буквально спас Бартез", – заявил капитан Франции Дидье Дешам, который в тот день стал обладателем рекорда – 83 игры за сборную.

Победа хотя бы в одном поединке над Францией могла гарантировать украинцам первое место в группе и прямой выход на Евро-2000. Однако полгода спустя, в Киеве команды снова разошлись без забитых голов – 0:0. При этом матч на "Олимпийском" выдался не очень зрелищным. А где-то с середины второго тайма французы начали откровенно играть на удержание ничьей, чтобы ухватиться хотя бы за один балл.

"В 1999 году мы сыграли дважды с французами и я могу сказать, что тогда во Франции мы могли выиграть. Андрей Шевченко тогда вышел в конце игры один на один с вратарем и не забил, поскольку поспешил. И в Киеве мы тогда очень хорошо сыграли. Тогда у нас был очень хороший настрой", – анализировал позже Йожеф Сабо.

"У меня была очень хорошая команда. Мы играли против французов строго от обороны, очень жестко! Если теряли мяч, то сразу отходили на свою половину и там защищались. Была поставлена задача – все должны играть строго за линией мяча и не проваливаться. Французам ни в коем случае нельзя давать свободно принимать мяч, ведь все футболисты индивидуально сильны", – рассказывал тренер.

