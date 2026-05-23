'Нужно пожалеть украинских спортсменов'. Поступок нашего вице-чемпиона мира на ЧЕ по карате вызвал истерику в России

Действующий вице-чемпион мира по каратэ Андрей Заплитный завоевал первую в карьере взрослую "бронзу" чемпионата Европы, который проходит в эти дни в немецком Франкфурте. После церемонии награждения 24-летний уроженец Черновцов отказался от совместного фото с россиянином Эрнестом Шарафутдиновым, из-за чего в РФ разразился очередной скандал.

На континентальном первенстве во Франкфурте-на-Майне Заплитный уверенно выиграл бронзовый финал в категории до 75 кг у хорвата Ивана Терихая. Поединок завершился досрочно со счетом 8:0 после полного преимущества украинского спортсмена.

После награждения украинский каратист демонстративно покинул пьедестал и не стал участвовать в общей фотосессии призеров, поскольку рядом находился представитель России Эрнест Шарафутдинов, который также получил "бронзу".

Поступок украинца вызвал истерику у российских чиновников и представителей Федерации карате России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что украинских спортсменов якобы "нужно пожалеть".

"Нужно пожалеть украинских спортсменов, которых запугивают, запрещая фотографироваться с теми ребятами, которые боролись с ними и выступали на одном ковре", – сказал Свищев.

В Федерации карате России также выступили с критикой поведения украинских спортсменов. Там пожаловались, что отказ от совместных фото якобы "нарушает главные спортивные принципы".

"К сожалению, это уже сложившаяся практика со стороны украинских каратистов, которые, следуя указаниям своих руководителей, в нарушение главных спортивных принципов не делают совместные фото на пьедестале с участием наших спортсменов", – заявили в организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года украинский каратист Евгений Мельник завоевал "бронзу" на юношеском турнире в испанской Гвадалахаре и отказался пожимать руку, а также делать совместное фото с российским спортсменом, выступающим под нейтральным флагом. 13-летний воспитанник клуба "Сегун" покинул пьедестал, несмотря на просьбы организаторов остаться и выполнить традиционное фото.

