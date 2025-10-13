Друзья, вашему вниманию фрагменты одного из интервью с известным украинским футболистом, экс-игроком "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Владимиром Езерским.

Визитка. Родился 15 ноября 1976 года во Львове. По амплуа – защитник. Начинал карьеру во Львове (СКА), затем выступал за местные "Карпаты". Также играл за такие клубы, как "Динамо" (Киев), "Днепр" (Днепропетровск), "Шахтёр" (Донецк), "Заря" (Луганск), "Таврия" (Симферополь) и др. Неоднократный чемпион и обладатель Украины. За сборную Украины провёл 39 матчей с 1998 по 2008 год, забил 2 гола. Участник ЧМ-2006.

После завершения игровой карьеры занялся тренерской карьерой, с 2017 года работал с юношескими сборными Украины разных возрастов, также входил в тренерский штаб львовских "Карпат". На данный момент входит в тренерский штаб сборной Украины U20, будучи помощником Дмитрия Михайленко на ЧМ, который проходил в Чили.

- Кем бы могли стать, если бы не футбол?

- Возможно, музыкантом. В школе играл на пианино, аккордеоне и гуслях.

- С кем бы хотели сыграть в одной команде?

- С англичанином Полом Гаскойном – неординарным футболистом.

- Кто из известных футболистов больше всех нравится?

- Зинедин Зидан – великолепный игрок.

- Что бы изменили в современном футболе?

- Люблю мужской футбол, без симуляций, как в Англии. Более сурово наказывал бы симулянтов.

- Какие виды спорта, кроме футбола, нравятся?

- Игровые – хоккей, баскетбол, регби.

- Любимое блюдо и напиток?

- Холодец и уточка с яблоками. Люблю яблочный сок.

- Ваша самая большая удача?

- В моменты, когда я думал бросить футбол, рядом всегда оказывались люди, возвращавшие мне веру в себя.

- Что такое счастье?

- Любить и быть любимым. Быть здоровым, не испытывать финансовых затруднений. Счастье – понятие многогранное.

- На ваш взгляд, самое важное изобретение человечества?

- Мобильный телефон и интернет.

- Ваше хобби?

- Коллекционирование футболок.

- У вас журналисты часто берут интервью. Какой вопрос больше всего раздражает?

- Сколько зарабатывают футболисты?

- Что может вывести из себя?

- Неадекватное поведение окружающих.