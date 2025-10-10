Футболист сборной России Матвей Кисляк выразил возмущение тем, что европейские клубы покупают игроков из чемпионата Украины за десятки миллионов евро. При этом за представителей страны-агрессора уже давно никто не собирается платить внушительные суммы.

Об этом Кисляк заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна. По словам 20-летнего полузащитника московского ЦСКА, эта ситуация якобы выглядит странно, ведь "русский чемпионат, можно сказать, сильнее, чем тот, про который я сейчас говорил". Представитель РФ при этом испугался произнести слово "Украина".

"За кого-то переплачивают 110 миллионов, 60 миллионов, 30 миллионов. Если даже они из внутреннего чемпионата уезжают – 30-50 миллионов. За русских такие деньги не платят. Я не понимаю, почему, хотя русский чемпионат, можно сказать, сильнее, чем тот, про который я сейчас говорил. Михаил Мудрик перешел за 110 миллионов в "Челси". Илья Забарный сейчас в ПСЖ. Он же в Англию тоже попал оттуда. И даже за него заплатили 60 миллионов евро. За Александра Головина, когда он на пике своем был, и не из "Борнмута", а в "Монако", за него никто не готов был платить даже 50 миллионов", – с грустью отметил Кисляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российском футбольном союзе (РФС) потребовали присуждать техническое поражение команде, которая откажется играть с представителями РФ.

