Футболист сборной России испугался произнести слово 'Украина'. Видео

Футболист сборной России Матвей Кисляк поставил себя в странное положение, отказавшись во время интервью произносить название нашей страны. 20-летний полузащитник московского ЦСКА решил использовать намеки, чтобы дать понять, о чем он говорит, из-за чего выглядел откровенно смешно.

Эпизод произошел во время общения Кисляка с журналистом Нобелем Арустамяном, который выпустил интервью с игроком на своем YouTube-канале. Спортсмен с неприкрытой завистью рассуждал о том, что украинские футболисты сейчас не просто пользуются спросом на европейском рынке, но и высоко ценятся.

Кисляк, в частности, с недоумением отметил, что наши соотечественники "если даже из внутреннего чемпионата уезжают – 30-50 миллионов", называя в качестве примеров трансферы Михаила Мудрика в лондонский "Челси" и Ильи Забарного в "Борнмут", а затем во французский ПСЖ.

Представитель страны-агрессора возмутился такой ситуацией, так как за россиян никто не платит большие суммы. Кисляк добавил, что "русский чемпионат, можно сказать, сильнее, чем тот, про который я сейчас говорил".

Любопытно, что Арустамян уточнил у футболиста, какое первенство он имеет в виду: "Ты про какой чемпионат? Голландский? Португальский? Турецкий?". "Нет, ну вот Михаил Мудрик..." – ответил Кисляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российском футбольном союзе (РФС) потребовали присуждать техническое поражение команде, которая откажется играть с представителями РФ.

