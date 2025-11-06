"Не нравятся россияне. Путин – ублюдок": знаменитый футболист категорично высказался о войне России против Украины

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна выразил надежду на то, что диктатору Владимиру Путину вскоре придется завершить преступную войну против Украины. Бывший футболист сборной Хорватии резко высказался в адрес главаря Кремля и россиян, которые поддерживают военную агрессию.

Об этом Срна заявил в интервью польскому изданию Przegląd Sportowy. По словам спортивного директора донецкого клуба, война России против Украины началась для него еще в 2014 году, когда войска РФ вторглись на Донбасс после победы в нашей стране Революции достоинства.

"Для нас настоящая война началась в 2014 году, когда мы потеряли "Донбасс Арену". С тех пор у нас нет собственного стадиона, но Донецк всегда будет украинским. Мне не нравятся россияне, мне не нравится то, что делает Путин. Украинцы заслуживают мира. Мы делаем все возможное, чтобы они могли на некоторое время убежать от этой реальности. Мы играем матчи на международной арене и хотим поднять настроение армии и нашему обществу. Путин – конченный ублюдок, но когда-то ему придется завершить войну", – сказал Срна.

Отметим, что недавно на матче Лиги конференций с участием "Шахтера" польские фанаты устроили гнусную провокацию против Украины. В ответ вратарь "горняков" Кирилл Фесюн резко высказался о болельщиках.

