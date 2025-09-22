'Не могу понять игроков': Шовковский отчитал футболистов 'Динамо' после осечки в матче УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал своих подопечных за матч шестого тура Премьер-лиги с "Александрией", в котором "бело-синие" во второй раз подряд в турнире сыграли вничью. Наставник столичной команды признался, что в моменте с пропущенными голами вообще не понял действий игроков.

Об этом Шовковский заявил на персс-конференции после игры, пишет официальный сайт "Динамо". Легендарный вратарь отчитал защитника Тараса Михавко, грубая ошибка которого привела к тому, что футболистам "Александрии" удалось сравнять счет и уйти от поражения.

"Единственное, что могу сказать – непросто играть, выходя на матч из раздевалки при счете 0:1. Я даже не могу понять действия игроков. А второй гол вообще... Я спрашивал Тараса, что он хотел сделать, он так и не ответил. Проблема в принятии решений на поле. Мы обсуждаем, говорим игрокам, нарабатываем. Но какую бы тактику мы не выбрали, выходя на поле надо иметь определенный талант, смелость, надо принимать правильные решения. К сожалению, этого не было. К сожалению, были детские ошибки", – сказал Шовковский.

Отметим, что в пятом туре УПЛ "бело-синие" сыграли вничью 2:2 с соседями по городу "Оболонью".

