Киевское "Динамо" нынешней осенью впервые в своей истории выступит в Лиге конференций. Команда Александра Шовковского опустилась в этот турнир после того, как проиграла израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в решающем раунде отборочного турнира Лиги Европы.

"Бело-синие" по итогам жеребьевки 29 августа узнали, что в основном этапе Лиги конференций их соперниками будут итальянская "Фиорентина", английский "Кристал Пэлас", кипрская "Омония", боснийский "Зринськи", армянский "Ноа" и турецкий "Самсунспор".

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не ждет от украинского чемпиона высоких результатов. По расчетам нейросети, киевляне вряд ли выйдут напрямую в 1/8 финала, так как наберет 11 очков.

"С 11 очками "Динамо" имеет шансы на топ-8, но конкуренция высокая (36 команд, средний балл для топ-8 ~12-15 очков). "Фиорентина" и "Пэлас" заберут очки у других, но "Динамо" может обойти середняков. Прогноз: 7-10 место. Если наберут 11 очков, то вероятно 9-10 место, потому что топ-команды ("Фиорентина", АЗ, "Шахтер") возьмут больше. Если дополнительная ничья – топ-8 возможно. Выйдет ли "Динамо" в 1/8 финала напрямую? Нет, напрямую – маловероятно (шансы ~40%, потому что нужно 12+ очков для гарантии)", – резюмирует Grok.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" согласилось продать лучшего бомбардира команды Владислава Ваната за 20 миллионов евро.

