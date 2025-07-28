'Нас с Мариной приглашали в Финляндию': украинский чемпион ответил на слухи о конце карьеры и рассказал о съемках в шоу с Дорофеевой и Осадчей

На Олимпиаде в Париже-2024 серебряный и бронзовый призер предыдущих игр по плаванию Михаил Романчук не смог бороться за награды из-за вируса, подхваченного в столице Франции, а после окончания соревнований из намеков стайера все сделали выводы, что на этом он завершил карьеру. Однако, по словам Михаила, окончательно точку он еще не поставил, хотя пока не соревнуется и занимается другими проектами.

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В комментарии OBOZ.UA чемпион Европы и мира на короткой воде рассказал о приглашении из Финляндии в начале полномасштабной войны, на каком этапе находится его спортивный путь и как относится к участию в телевизионных шоу.

"Я не могу сказать, что я завершил карьеру, но и не могу сказать, что я её продолжаю. Сейчас я нахожусь в переходном периоде. То есть иногда плаваю, продолжаю тренироваться. И сейчас делаю это для своего удовольствия, для того, чтобы почувствовать снова ту жажду, любовь к моему виду спорта. И надеюсь, что она все же проявится со временем. Я очень на это надеюсь", – с улыбкой рассказал Михаил.

"Но если все же не проявится, у меня есть очень много других проектов, над которыми я уже начинал работать. И они мне не менее интересны, чем когда я сам был профессиональным спортсменом", – отметил Романчук, который уже открыл собственную академию плавания в Хмельницком.

Также в свободное время олимпийский призер участвует в различных телевизионных проектах. Одним из последних было развлекательное шоу "Есть вопросы", где он снимался вместе со своей женой, титулованной прыгуньей в длину Мариной Бех-Романчук.

"Это был не первый такой опыт, мы снимались с Мариной во многих проектах. Так же нас приглашали в Финляндию, когда только началось полномасштабное вторжение. Тогда нас позвали на финское шоу, которое было посвящено именно украинцам", – вспомнил Михаил.

По словам пловца, гостями программы на финском телевидении вместе с ними стал ряд наших звезд шоу-бизнеса – телеведущие Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко, музыкант Тарас Тополя и певица Надя Дорофеева.

"Если я не ошибаюсь, программа называлась "Песня твоей жизни". А потом нас пригласили на "Есть вопросы". Очень приятно, что спортсмены становятся медийной составляющей нашего государства, нашего общества. И об этом нужно больше говорить, больше приглашать. Потому что именно элитные спортсмены пропагандируют здоровый образ жизни, спорт", – уверен Романчук.

"На самом деле, такие телевизионные проекты – это очень классный опыт. И я помню, как сам когда-то тренировался и был достаточно закрытой персоной. Но со временем я понял, что нужно общаться, нужно рассказывать. И если тебя куда-то приглашают, то нужно за эту возможность хвататься", – советует Михаил

По мнению Романчука, именно благодаря таким шоу, которые приглашают атлетов, есть возможность говорить об украинском спорте: "Поскольку многие родители думают: ну, что этот спорт может дать ребенку? На самом деле, он может дать очень много. И он может обеспечить, по сути, всю будущую жизнь спортсмена уже после спорта".

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Федерация легкой атлетики Украины официально отреагировала на случившееся с Мариной Бех-Романчук.

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