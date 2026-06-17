"Надо быть тупым, чтобы не признавать": экс-игрок сборной России отметился хамством, комментируя ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой набросился с оскорблениями на критиков аргентинца Лионеля Месси. Представитель страны-агрессорки потребовал признать нападающего "небесно-голубых" величайшим игроком в истории после того, как тот сделал хет-трик в ворота Алжира на ЧМ-2026.

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Об этом Мостовой заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Экс-игрок московского "Спартака" и испанской "Сельты" возмутился, что Месси иногда достается от экспертов или болельщиков, однако при этом россиянин не назвал конкретных примеров нападок на аргентинца.

"Месси – человек с другой планеты, будто из компьютерной игры. Я порой вижу, что еще есть те, кто умудряется упрекнуть Месси в чем-то, но я сомневаюсь, что они в своем уме. Гениальнейший футболист! Не вина Месси или Роналду, что они есть. Просто родились такие гении. Все уходят на вторые роли. Для меня Месси – лучший в истории футбола. Хотя я не люблю сравнивать, потому что были Пеле, Марадона. Тяжело сравнивать. Надо быть тупым, чтобы не признавать Месси. Думаю, признают его все. Но просто иногда что-то про него начинают рассказывать…" – сказал Мостовой.

Отметим, что после хет-трика в ворота Алжира на старте чемпионата мира-2026 Лионель установил новый исторический рекорд турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Франции в матче с историческим рекордом обыграла команду Сенегала на старте чемпионата мира 2026 года.

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