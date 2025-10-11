На видео попало, что сделала сборная Украины на стадионе после победы над Исландией

10 октября в Рейкьявике сборная Украины добыла важнейшую победу в отборе к чемпионату мира-2026. На стадионе "Лейгардальсведлюр" команда Реброва обыграла Исландию 5:3.

Видео дня

После этого успеха футболисты подошли к своим немногочисленным фанатам, которые собрались на арене, и вместе с ними устроила перекличку. Став под трибунами, игроки вместе со своими болельщиками скандировали "Украина! Украина!".

Напомним, что Украина открыла счёт усилиями Руслана Малиновского после передачи от Виталия Миколенка. Во втором тайме исландцы отыгрались, сравняв счёт, но "сине-жёлтые" удержали лидерство: успех принесли голы Калюжного, Малиновского (дубль) и связка Бондаренко – Очеретько.

Эта победа позволила Украине подняться над Исландией в группе и сохранить шансы на путёвку на чемпионат мира.

Главный тренер сборной Сергей Ребров после победы над Исландией признал, что матч оказался крайне тяжелым и предупредил, что радоваться рано, ведь без успеха в следующей игре результат утратит значение. Во время флеш-интервью в эфире MEGOGO наставник подчеркнул, что команде было непросто в Рейкьявике.