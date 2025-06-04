На камеру попала реакция футболистов ПСЖ на жену Макрона. Видео собрало 20 млн просмотров

Игроки "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими и Лука Эрнандес стали героями соцсетей после визита в Елисейский дворец. Реакция футболистов на жену президента Франции Брижит Макрон в соцсети Х, набрала более 20 миллионов просмотров за несколько дней.

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1 июня игроки ПСЖ посетили резиденцию Эммануэля Макрона, чтобы отпраздновать историческую победу в Лиге чемпионов — парижский клуб впервые завоевал этот трофей, разгромив "Интер" со счётом 5:0. Французский лидер лично поздравил команду и получил от футболистов подарочную футболку.

Однако больше всего внимания зрителей привлёк момент, когда игроки встретились с первой леди. Некоторые пользователи соцсетей заявили, что футболисты выглядели "удивлёнными" или даже "шокированными" внешностью 72-летней Брижит.

Это породило волну спекуляций в интернете, хотя авторитетные французские СМИ, включаяLe Monde, описали встречу как стандартную и без инцидентов.

Эксперты предполагают, что бурная реакция аудитории связана с ранее циркулировавшими в соцсетях слухами о том, что Брижит Макрон – мужчина, которые были официально опровергнуты ещё в 2024 году.

Для справки: Брижит Макрон – первая леди Франции с 15 мая 2017 года. В прошлом преподавательница латыни и французского в средней школе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ПСЖ свою карьеру может продолжить звездный центральный защитник сборной Украины Илья Забарный. Победители Лиги чемпионов готовы выложить английскому "Борнмуту" 50 миллионов евро за нашего соотечественника и завершить трансфер уже до клубного первенства мира, которое стартует 14 июня.

При этом руководство ПСЖ готово продать российского вратаря Матвея Сафонова, что взывало истерику среди футбольных болельщиков из РФ.

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