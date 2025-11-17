'На что-то обижены': Ребров высказался о хейтерах после победы Украины над Исландией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отметился саркастичным высказыванием в адрес критиков после победы команды над Исландией в решающем матче первого этапа отборочного турнира к ЧМ-2026. Наставник "сине-желтых" в ироничной манере поблагодарил хейтеров за дополнительную мотивацию на поединок.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после матча в Варшаве, пишет портал Sport.ua. Легендарный нападающий отметил, что футболисты внимательно следят за реакцией болельщиков и СМИ, а последние негативные комментарии сыграли положительно для настроя игроков.

"Мотивация? Я думаю, что в этот раз журналисты работали как мотиваторы. Потому что был такой ажиотаж – и хейтеры, и Instagram. Футболисты все это читают. Поэтому, возможно, они были на что-то обижены. Или, наоборот, хотели доказать, что эта сборная действительно имеет шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам, журналистам, что помогли", – сказал Ребров.

Напомним, Украина обыграла Исландию благодаря голам полузащитников Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка. Эта победа позволила "сине-желтым" выйти в плей-офф квалификации ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату ира-2026.

