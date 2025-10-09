'Мы просто сильные': Плющенко в патриотичном угаре назвал причину отстранения России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выдал абсурдное мнение о причинах отстранения россиян в этом виде спорта. По его словам, Международная федерация конькобежцев (ISU) якобы не объявила о том, почему к представителям страны-агрессорки применили санкции.

Видео дня

Об этом Плющенко заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что от российских фигуристов избавились из-за их высоких результатов. При этом он промолчал о том, почему атлетов допускали до соревнования до февраля-2022.

"А при чем тут фигуристы? Тогда почему доступны другие виды спорта? Синхронисты плавают, борцы занимаются. Они что, в отдельном государстве живут? Нет, в том же. Я поэтому и говорю – не понимаю проблему. Допинг? СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.)? А может, мы просто сильные очень? Но синхронное плавание тоже очень сильное. И борцы. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Нам же ее не озвучили", – сказал Плющенко.

Ранее этот россиянин стал настоящим посмешищем в сети после того, как заявил о том, что диктатор Владимир Путин "вырулит ситуацию" с отстранением россиян.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в фигурном катании представители РФ смогут выступить только в индивидуальных соревнованиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!