newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,1 т.
'Мы не общаемся, но на меня...' Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку

Российская шахматистка Анастасия Боднарук призналась в том, что не общается с украинскими соперницами. Чемпионка мира по рапиду также пожаловалась на то, что Анна Музычук не пожала ей руку во время партии на недавнем первенстве планете-2023, который в итоге завершился ее победой.

Видео дня

Об этом Бондарук заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". 31-летняя гроссмейстерка с пафосом отметила, что на нее никак не влияет как такое отношение к представителям страны-агрессорки со стороны украинок, так и отсутствие возможности выступать под флагом России.

"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку
"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку

"Пожала ли мне руку Музычук после партии? Нет. Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет. Влияет ли отсутствие российского флага? Мы уже привыкли к этому. Когда играешь рапид и блиц, вообще максимально фокусируешься на партии и не замечаешь ничего вокруг", – сказала Бондарук.

"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку
"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку

Напомним, на том же ЧМ-2023 по быстрым шахматам поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину. Сам представитель РФ признался, что не будет жаловаться на своего соперника. А олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на европейца, назвав его невоспитанной свиньей.

"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку
"Мы не общаемся, но на меня..." Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку

Как сообщал OBOZ.UA, в России выдали фейк о том, что поляк Дуда отказался пожимать руку российскому шахматисту не из-за его отношения к агрессорам и поддержки Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!