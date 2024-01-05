'Мы не общаемся, но на меня...' Чемпионка мира из РФ пожаловалась, что украинка Музычук отказалась жать ей руку

Российская шахматистка Анастасия Боднарук призналась в том, что не общается с украинскими соперницами. Чемпионка мира по рапиду также пожаловалась на то, что Анна Музычук не пожала ей руку во время партии на недавнем первенстве планете-2023, который в итоге завершился ее победой.

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Об этом Бондарук заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". 31-летняя гроссмейстерка с пафосом отметила, что на нее никак не влияет как такое отношение к представителям страны-агрессорки со стороны украинок, так и отсутствие возможности выступать под флагом России.

"Пожала ли мне руку Музычук после партии? Нет. Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет. Влияет ли отсутствие российского флага? Мы уже привыкли к этому. Когда играешь рапид и блиц, вообще максимально фокусируешься на партии и не замечаешь ничего вокруг", – сказала Бондарук.

Напомним, на том же ЧМ-2023 по быстрым шахматам поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину. Сам представитель РФ признался, что не будет жаловаться на своего соперника. А олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на европейца, назвав его невоспитанной свиньей.

Как сообщал OBOZ.UA, в России выдали фейк о том, что поляк Дуда отказался пожимать руку российскому шахматисту не из-за его отношения к агрессорам и поддержки Украины.

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