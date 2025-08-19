Муха помогла гольфисту выиграть $1,45 млн. Видео уникального случая стало вирусным в сети

Английский гольфист Томми Флитвуд стал героем курьёзного момента на турнире BMW Championship в Мэриленде. Его удар на второй лунке уже казался неудачным: мяч остановился прямо на краю лунки. Однако неожиданная "помощь" извне изменила исход ситуации, пишет talksport.com.

Видео дня

Повтор показал, что на мяч приземлилась муха. Переместившись на другую сторону, насекомое вызвало лёгкое движение, и шар закатился в лунку под радостные крики зрителей.

Сам 34-летний Флитвуд лишь улыбнулся, а комментатор Sky Sports, легендарная Лора Дэвис, с иронией отметила: "Вот он пошёл по экватору, и мяч упал. Спасибо большое". Видео за сутки собрало порядка 1 млн просмотров.

Этот бёрди стал первым из трёх для англичанина в заключительном раунде. Несмотря на одно досадное "богги" на пятой лунке, Флитвуд завершил день с результатом минус восемь и разделил пятое место. Такой успех позволил ему подняться на пятую позицию в рейтинге FedEx Cup.

За выступление на BMW Championship Флитвуд заработал $728 750 призовых, а вместе с бонусом за попадание в Tour Championship его сумма составила около $1,45 млн. При этом британец до сих пор не выигрывал турниры PGA Tour, но уже собрал 30 попаданий в топ-5 и гарантировал себе место в составе сборной Европы на Кубке Райдер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!