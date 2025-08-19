Муха помогла гольфисту выиграть $1,45 млн. Видео уникального случая стало вирусным в сети
Английский гольфист Томми Флитвуд стал героем курьёзного момента на турнире BMW Championship в Мэриленде. Его удар на второй лунке уже казался неудачным: мяч остановился прямо на краю лунки. Однако неожиданная "помощь" извне изменила исход ситуации, пишет talksport.com.
Повтор показал, что на мяч приземлилась муха. Переместившись на другую сторону, насекомое вызвало лёгкое движение, и шар закатился в лунку под радостные крики зрителей.
Сам 34-летний Флитвуд лишь улыбнулся, а комментатор Sky Sports, легендарная Лора Дэвис, с иронией отметила: "Вот он пошёл по экватору, и мяч упал. Спасибо большое". Видео за сутки собрало порядка 1 млн просмотров.
Этот бёрди стал первым из трёх для англичанина в заключительном раунде. Несмотря на одно досадное "богги" на пятой лунке, Флитвуд завершил день с результатом минус восемь и разделил пятое место. Такой успех позволил ему подняться на пятую позицию в рейтинге FedEx Cup.
За выступление на BMW Championship Флитвуд заработал $728 750 призовых, а вместе с бонусом за попадание в Tour Championship его сумма составила около $1,45 млн. При этом британец до сих пор не выигрывал турниры PGA Tour, но уже собрал 30 попаданий в топ-5 и гарантировал себе место в составе сборной Европы на Кубке Райдер.
