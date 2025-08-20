Магучих отказалась выступать на Бриллиантовой лиги и завершила выступление на последнем месте без какого-либо результата. Видео

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих снялась с 13-го этапа Бриллиантовой лиги, который состоялся в Лозанне. Наша соотечественница из-за травмы отказалась продолжать борьбу, не показав ни одной результативной попытки.

Видео дня

Во время соревнований на олимпийском стадионе "Олимпик де ла Понтез" шел сильный дождь, что наложило отпечаток на выступления атлеток. Магучих начала выступление с 1.86, но не смогла преодолеть эту высоту.

Ярослава попросила поднять планку до 1.91 но после неудачной попытки отказалась продолжать выступление. В итоговом протоколе 20-летняя днепрянка оказалась на последнем месте с 0 в графе результат.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа Магучих победила на девятом этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в польской Силезии. Наша соотечественница была сильнейшей в секторе для прыжков в высоту и взяла "золото" благодаря гроссмейстерской отметке в два метра.

Магучих является действующей чемпионкой турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!