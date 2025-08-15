Магучих с рекордом выиграла 'золото' этапа Бриллиантовой лиги. Видео

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих победила на девятом этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в польской Силезии. Наша соотечественница была сильнейшей в секторе для прыжков в высоту и взяла "золото" благодаря гроссмейстерской отметке в два метра.

Украинка стала единственной участницей, кому покорилась планка на этой высоте. Кроме того, Ярослава установила рекорд польского этапа соревнований.

Магучих, которая на последних трех стартах Бриллиантовой лиги не побеждала, на этот раз показала уверенность в себе. Планку на высотах 1,91 метра, 1,94 м и 1,97 м украинка взяла с первой же попытки.

Отметку в два метра днепрянка перепрыгнула со второй попытки, а вот ее главная соперница Никола Олислагерс так и не смогла взять планку. Таким образом, Магучих в третий раз в сезоне стала чемпионкой на этапе Бриллиантовой лиги.

Также Ярослава побила рекорд соотечественницы Юлии Левченко, которая держала лучший результат этапа в Силезии с 2023 года. Тогда уроженка Бахмута прыгнула на 1,98 метра.

Следующим стартом для нашей соотечественницы станет финал Бриллиантовой лиги. Шоу состоится в швейцарском Цюрихе 27-28 августа. Магучих является действующей чемпионкой турнира.

