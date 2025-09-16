Лига чемпионов стартовала громкой сенсацией. Видео

Бельгийский клуб "Юнион Сент-Жиллуаз" добыл сенсационную гостевую победу над ПСВ в первом матче первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26. Встреча на стадионе "Филипс" в Эйндховене завершилась со счетом 1:3.

Перед игрой ни одна из букмекерских контор не верила в поражение хозяев, называя их безусловными фаворитами.

Однак уже на 9-й минуте гости вышли вперёд после точного удара Промиса Дэвида, а затем удвоили преимущество усилиями Ануара Айт Эль Хаджа на 39-й минуте.

Юнион продемонстрировал активную и дисциплинированную игру, грамотно действуя на контратаках и стандартах, тогда как нидерландцы чаще создавали моменты, но не смогли их реализовать.

В начале второго тайма Кевин Mac Allister забил третий гол, окончательно сняв все вопросы о победителе.

ПСВ удалось лишь один раз отличиться: Ruben Ван Боммел забил на 90-й минуте, но было слишком поздно для спасения результата.

