Леоненко назвал футболиста, без которого сборной Украины 'была бы ж...' в матче с Исландией

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко назвал справедливой победу сборной Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Экс-нападающий национальной команды отметил, что наши соперники поплатились за свою стратегию играть на ничью.

Такое мнение Леоненко выразил в интервью таблоиду "Блик". Трижды лучший футболист чемпионата Украины отметил, что главным героем встречи в составе команды Сергея Реброва стал вратарь Анатолий Трубин, который на 77-й минуте совершил совершенно невероятный сейв, спасши "сине-желтых" от верного гола.

"Поздравляю нашу команду с победой. Хорошо, что футбольные законы работают и команда, которая играла на ничью, проиграла. Наставник исландцев говорил, что его команда не будет играть на ничью, но после 60-й минуты они даже из своей штрафной не выходили. Исландия устала после долгого перелета из Азербайджана? Это отмазки для лохов. Скорее всего, дело в психологии. По сути, сборная Украины наиграла на победу. Ключевой момент произошел на 77-й минуте. Я вообще не знаю, как можно потащить этот удар, а Трубин еще и сумел выбить мяч! Для меня он "Лев матча" однозначно. Если бы не Трубин, нам была бы ж*па!" – сказал Леоненко.

Напомним, Украина обыграла Исландию благодаря голам полузащитников Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка. Эта победа позволила "сине-желтым" выйти в плей-офф квалификации ЧМ.

