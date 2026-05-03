Легендарный Алекс Фергюсон срочно госпитализирован перед матчем 'Манчестер Юнайтед' – 'Ливерпуль'. Все подробности

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед", 13-кратный чемпион Англии Алекс Фергюсон был доставлен в больницу перед матчем с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд", пишет The Athletic. 84-летнего специалиста увезли в медицинское учреждение в качестве меры предосторожности.

Видео дня

Фергюсон находился в подтрибунном помещении перед игрой, после чего было принято решение о его госпитализации. В клубе не делали официальных заявлений, однако уточнили, что ситуация не носила экстренного характера.

Перед матчем бывший наставник "Манчестер Юнайтед" был замечен вместе с кардиологом Асимом Малхотрой. Врач опубликовал совместное фото и написал: "Для меня большая честь и привилегия провести время с сэром Алексом Фергюсоном перед игрой против "Ливерпуля" на "Олд Траффорд".

Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году и регулярно посещает домашние матчи клуба. Несмотря на сокращение его оплачиваемой посольской роли в 2024 году, он продолжает присутствовать на играх команды.

В 2018 году шотландец перенес операцию после кровоизлияния в мозг и находился в реанимации. На данный момент отсутствуют данные о связи нынешней ситуации с прежними проблемами со здоровьем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!