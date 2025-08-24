Курьез года. Футболиста проигравшей команды, который обменялся футболкой з соперником, спросили, доволен ли он победой. Видео

После матча 2-го тура Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Вердером" произошёл курьёз, который быстро стал предметом обсуждений в немецких СМИ и соцсетях. Капитан бременцев Марко Фридль после поражения своей команды со счётом 1:4 обменялся футболкой с вратарём франкфуртцев Михаэлем Цеттерером.

Надев форму Цеттерера Фридль пошел в микст-зону давать журналистке Sky Sports Катарине Кляйнфельдт послематчевое интервью. Репортёрша, комментируя эмоции и кадры с поля не узнала игрока и по ошибке спросила, доволен ли он "победой" со счётом 4:1.

"Сразу перейдём к делу, но, конечно, мы хотим немного поговорить об „Айнтрахте". Мы только что видели кадры с Михаэлем Цеттерером, очень эмоциональные кадры. Но сначала давайте обсудим сам матч. Победа 4:1 — это именно тот стартовый успех, которого вы ожидали?", – уверенно заявила 32-летняя немка.

Фридль сначала не понял вопроса, а затем недоуменно ответил: "Вообще то я игрок "Вердера". Позже защитник признался, что подобного с ним ещё никогда не случалось, и назвал произошедшее "курьёзным" и "немного нелепым".

На следующий день Кляйнфельдт объяснила свой промах.

"Перед матчем я брала у Марко интервью у автобуса, но после финального свистка его форма „Айнтрахта" меня в тот момент просто сбила с толку. Мне очень неприятна эта ситуация, и я злюсь на себя. Надеюсь, через несколько дней Марко сможет улыбнуться, вспоминая этот эпизод", — цитирует журналистку Deutsche Presse-Agentur.

