'Кривбасс' обыграл 'Старый Луцк' на старте 5-го тура Суперлиги Favbet

В Николаеве началась новая игровая неделя в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. "Кривбасс" и "Старый Луцк" нуждались в победе, поэтому очная встреча обещала быть бескомпромиссной.

Первая четверть выдалась достаточно равной, но в какой-то момент "Старому Луцку" удалось реализовать две подряд атаки (точными бросками отметились Николайчук и Горобченко) и аутсайдер чемпионата повел со счетом 8:4. Впрочем, "Кривбасс" выдал рывок 7:0, который включал в себя двухочковый крюком от Хилла, трехочковый от Бибикова и еще один точный бросок от Хилла в проходе. Однако "Старый Луцк" снова добавил в атаке и довел дело до победы в первой четверти 23:19.

Вторая десятиминутка была не такой результативной: команды набрали лишь по 13 очков, сохраняя уже заданный темпоритм атак. Следовательно, на большой перерыв волынские баскетболисты отправились с преимуществом в счете: 36:32.

Сразу после большого перерыва "Кривбасс" взялся за дело с большим рвением. Сначала Скира с разворота сократил отставание до двух очков, а еще меньше чем через минуту Пикок крюком сравнял счет. "Старый Луцк" усилиями Дюпина и его результативных действий смог удержать Кривбасс от отрыва, но найти противодействие Хиллу и Пикоку подопечные Никиты Воеводы так и не смогли. В заключительной четверти криворожане стартовали с трехочковым преимуществом (55:52) и спокойно довели дело до победы 73:62.

Лучшим в составе победителей стал Мартин Хилл, который набрал 28 очков и добавил к ним 8 подборов.

Следующие матчи эти команды проведут уже в субботу, 1 ноября. "Кривбасс" сыграет с "Прикарпатьем-Говерлой", а "Старый Луцк" будет играть против "Нико-Баскета".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Николаев, СК "Надежда"

"Кривбасс" – "Старый Луцк" – 73:62 (19:23; 13:13; 23:16; 18:10)