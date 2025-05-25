Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№25 WTA) оказалась в центре внимания перед стартом Открытого чемпионата Франции по теннису. После тренировки перед Roland Garros украинская теннисистка восхитила пользователей соцсетей своим внешним видом. Фото, где она в стильной спортивной форме, моментально разлетелись по интернету.

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На кадрах Костюк отрабатывает удары и подачи, выглядя при этом просто отлично. Болельщики сразу заметили, в какой она потрясающей форме. Стильный комплект и уверенность на корте только добавили впечатлений.

В комментариях под фото юзеры устроили настоящий пожар. Люди пишут, что Марта выглядит шикарно, хвалят её за форму и уверенность. "Вот это красота", "Фигура – мечта", "Марта, ты топ!" – только малая часть того, что можно там прочитать.

Напомним, что Марта Костюк начнёт свой путь на Roland Garros матчем против чешки Сары Бейлек. Их встреча пройдёт на Корте №14 и завершит игровой день – ориентировочно старт 25 мая в 17:30 по киевскому времени.

Для Марты это уже седьмое участие в турнире в Париже. Лучшего результата она добилась в 2021 году, когда дошла до четвёртого круга. Победа в первом круге принесёт 117 тысяч евро и 50 очков в рейтинг, проигравшая получит 78 тысяч и 10 очков.

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