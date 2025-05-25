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Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
960
Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№25 WTA) оказалась в центре внимания перед стартом Открытого чемпионата Франции по теннису. После тренировки перед Roland Garros украинская теннисистка восхитила пользователей соцсетей своим внешним видом. Фото, где она в стильной спортивной форме, моментально разлетелись по интернету.

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Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт

На кадрах Костюк отрабатывает удары и подачи, выглядя при этом просто отлично. Болельщики сразу заметили, в какой она потрясающей форме. Стильный комплект и уверенность на корте только добавили впечатлений.

Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт

В комментариях под фото юзеры устроили настоящий пожар. Люди пишут, что Марта выглядит шикарно, хвалят её за форму и уверенность. "Вот это красота", "Фигура – мечта", "Марта, ты топ!" – только малая часть того, что можно там прочитать.

Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт
Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт
Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт
Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт
Костюк в обтягивающей форме произвела фурор своим видом перед стартом Roland Garros. Фотофакт

Напомним, что Марта Костюк начнёт свой путь на Roland Garros матчем против чешки Сары Бейлек. Их встреча пройдёт на Корте №14 и завершит игровой день – ориентировочно старт 25 мая в 17:30 по киевскому времени.

Для Марты это уже седьмое участие в турнире в Париже. Лучшего результата она добилась в 2021 году, когда дошла до четвёртого круга. Победа в первом круге принесёт 117 тысяч евро и 50 очков в рейтинг, проигравшая получит 78 тысяч и 10 очков.

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