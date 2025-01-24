'Киев-Баскет' во второй раз проиграл 'Запорожью' в сезоне Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" потерпел поражение от "Запорожья" на домашней площадке со счетом 62:72 в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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За весь матч "Киев-Баскет" ни разу не был впереди, хотя и не отпускал соперника более чем на 10 очков. С одной стороны киевляне просто ужасно в этой игре попадали из-под корзины и средние броски (21%), а с другой в "Запорожье" полетели на старте дальние броски (13/28 за матч), в том числе Антон Буц выполнил сразу три успешные попытки.

Еще один важный статистический показатель – штрафные. "Киев-Баскет" реализовал лишь половину из 30 попыток, но при этом почти не фолил, и как результат игроки "Запорожья" выполнили всего 6 попыток.

Хозяева были в игре до конца, пытаясь спастись от поражения, но реализация не улучшилась, поэтому "Запорожье" отпраздновало вторую в сезоне победу над "Киев-Баскетом".

Антон Буц в итоге набрал 19 очков, став самым результативным в матче. Андрей Хохоник к 12 очкам добавил 10 передач и 7 подборов. У "Киев-Баскета" 18 очков набрал Егор Сушкин, 16 баллов у Павла Буренко, а Максим Сандул оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

"Киев-Баскет" потерпел пятое поражение в сезоне, но его второму месту пока ничего не угрожает. "Запорожье" шестое, имея 8 побед в 19 матчах и может догнать "Кривбасс" в случае двух поражений подопечных Александра Вороны в Ривне в баббле, который стартует уже завтра.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Запорожье" 62:72 (14:18, 12:15, 22:16, 14:23)

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