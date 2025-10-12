'Киев-Баскет' одержал непростую победу в Суперлиге Favbet

Столичный Киев-Баскет одержал четвертую победу в сезоне чемпионата Украины по баскетболу, оставшись непобедимым, после игры с Прикарпатьем-Говерлой в Луцке в рамках Суперлиги Favbet. Счет 79:87.

Уже в дебюте матча на первой минуте киевляне потеряли одного из лидеров – Михаил Бублик неудачно приземлился на паркет и больше не появлялся в игре. Это дополнительно нагрузило Егора Сушкина и Дениса Клевзуника, которые сыграли почти по 39 минут в этом матче.

Старт матча остался за Киев-Баскетом, который в первой четверти оторвался на +12, хотя в концовке десятиминутки Прикарпатье-Говерла сумела до 5 очков сократить свое отставание. Далее на площадке была равная борьба – ни одной из команд не удавалось оформить преимущество более 5 очков. Хотя говерляне четыре раза на разные временные промежутки выходили вперед, большинство времени впереди все же были киевляне.

Решающий рывок Киев-Баскет сделал в концовке матча – за четыре минуты до конца счет был равный 75:75, но 7:0 от подопечных Дмитрия Забирченко за следующие две минуты создал существенный гандикап команде. Говерла пыталась вернуть интригу, но трехочковый Егора Сушкина за 30 секунд до конца игры поставил точку.

Именно Сушкин с 29 очками стал самым результативным в матче, Максим Сандул оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов, а Денис Клевзуник к 13 своим очкам добавил 7 подборов. У Говерлы сразу пять игроков набрало больше 10 очков, а самым результативным стал Илья Кабацюра с 17 баллами.

Киев-Баскет остался на первой позиции турнирной таблицы с четырьмя победами, Прикарпатье-Говерла имеет одну победу в трех играх на старте.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Прикарпатье-Говерла – Киев-Баскет 79:87 (21:26, 26:20, 14:20, 18:21)

Прикарпатье-Говерла: Иванов 12, Кабацюра 17 + 7 подборов, Старцев 12, Морозов 15, Кузнецов 0 – старт; Рид 12, Чугунов 5, Маркив 4, Дмитренко 2, Дроздов 0

Киев-Баскет: Бублик 2, Сушкин 29 + 6 подборов + 5 передач, Смитюх 4, Клевзуник 13 + 7 подборов, Сандул 13 + 10 подборов – старт; Карпюк 9 + 9 подборов, Колаволе 8, Романица 7, Мочалов 2, Малич 0, Рыжков 0

Нико-Баскет на своей площадке потерпел поражение от Харьковских Соколов

Нико-Баскет и Харьковские Соколы еще в прошлом сезоне боролись за путевку в Суперлигу, а сегодня сыграли свой первый очный матч в рамках сильнейшего дивизиона украинского баскетбола.

Команда Валентина Берестнева при поддержке местных болельщиков рассчитывала на успех, но харьковчане начали с активного рывка 6:0. Впрочем, николаевские баскетболисты ответили не менее мощным рывком 11:2. Харьковские Соколы вернулись в игру и смогли довести дело до победы по итогам первой четверти 24:19.

Ключевой четвертью стала вторая десятиминутка, когда команда Плеханова усилиями Соловьева, Никитина и Заплотинского создали надежный запас для успеха. В середине второй четверти разница в счете достигла 17 очков – 41:24. Нико-Баскет попытался сократить отставание, но на большой перерыв команды ушли при явном преимуществе гостей – 53:35.

В третьей четверти команды демонстрировали уже не такой результативный баскетбол, а Нико-Баскету удалось сократить отставание до 15 очков – 53:68. Оптимизма у подопечных Валентина Берестнева прибавилось в начале последней десятиминутки, когда трехочковый от Кабанова сократил отставание до 12 очков. Харьковчане решили не организовывать себе нервный финале матча и усилиями Клебана, Климова и Шавгарова удержали безопасную дистанцию в счете – 66:89 в итоге.

Самым полезным игроком матча стал Игорь Климов, в активе которого 20 очков и 7 подборов. У Нико-Баскета лучшим был Богдан Лукьян, который набрал 18 очков и добавил к ним 10 подборов.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Нико-Баскет – Харьковские Соколы 66:89 (19:24, 16:29, 18:15, 13:21)

Нико-Баскет: Лукьян 18 + 10 подборов + 5 передач, Зайцев 7, Сафонов 12 + 4 подбора, Стуров 7 + 5 подборов, Гарбар 13 + 7 подборов – старт; Кабанов 6, Володин 3 + 4 подбора, Грищук 0, Митирич 0, Неамцу 0.

Харьковские Соколы: Хохоник 9+9 передач, Соловьев 11, Климов 20+7 подборов, Никитин 18+5 подборов, Заплотинский 10+11 подборов – старт; Клебан 11+8 подборов, Шавгаров 6, Мартынов 4, Чевердин 0, Максим Безима 0, Змиевский 0.