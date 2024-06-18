"Как ни прискорбно..." Беланов назвал "болезнь" в сборной Украины, приведшей к поражению 0:3 от Румынии
Легендарный футболист киевского "Динамо" Игорь Беланов прокомментировал поражение сборной Украины от Румынии (0:3) на Евро-2024. Обладатель "Золотого мяча" 1986 года уверен, что наши игроки, приехавший на ЧЕ, излишне зазвездились.
Беланов напомнил, что незадолго до старта Евро предостерегал, что главным на турнирах такого масштаба есть микроклимат в команде, сосредоточенность футболистов и недопустимость проявления звездной болезни.
"Если не будет микроклимата, то никакого результата и не ожидать. Да и звездность на чемпионатах мира и Европы не проходит. И что мы увидели в поединке с румынами? Это как раз и называется – звездная болезнь. Она прослеживалась у половины наших "крутых" футболистов. Как ни прискорбно, но выполнять черновую работу мало кто хочет", – сказал Беланов в интервью sport.ua.
Игорь Иванович считает, что 0:3 от Румынии – это неуважение не только к миллионам украинцев, страдающих от войны, но и к тренеру и самим себе.
"Перед началом континентального первенства в СМИ появлялись разные публикации, которые футболистов нашей сборной явно перехвалили. А этого нельзя делать. Нужна сдержанность в оценках, чтобы люди в сборной были как одно целое. Если этого не будет – ничего не выйдет. Звездная болезнь, завирусившаяся у футболистов, не дает им покоя. То одного продают за миллионы, то другого. Вот они эти миллионы и считают, а не играют", – не сдержал эмоций легенда украинского футбола.
Беланов надеется, что после такого громкого поражения от румын, сборники сделают соответствующий вывод.
"Многие из наших футболистов опустятся с небес на землю и начнут играть в футбол, а не думать о деньгах", - сказал Беланов.
Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре Евро-2024 сборная Украины в группе Е неожиданно без шансов проиграла одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.
Словакия в 1-м туре сотворила главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.
С учетом этих результатов Украине, чтобы сохранить шансы на плей-офф обязательно надо побеждать Словакию 21 июня. Перед 2-м туром наша сборная занимает последнем место в турнирной таблице.
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