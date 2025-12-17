Как изменилась самая красивая спортсменка Олимпиады-2010, которая в 41 побеждает на Кубке мира: чемпионка бросила миллионера, ужинала с Кличко и заменила колено

41-летняя горнолыжница Линдси Вонн любит расширять границы возможного и переписывать историю. В 34 года одна из самых красивых спортсменок мира вынуждена была уйти из спорта из-за последствий травм и падений, училась в Гарварде и строила собственный бизнес, а затем сделала судьбоносную операцию на колене, которая позволила ей возобновить карьеру в 40, как бы скептически не были настроены окружающие. А в прошлый уикенд упрямая американка снова удивила всех и стала самой возрастной победительницей этапа Кубка мира, выиграв в швейцарском Санкт-Морице свой коронный скоростной спуск.

Имея золотую олимпийскую награду еще Ванкувера-2010 Вонн настроена пошуметь и на Играх-2026 в Италии, а этой победой уже сделала весомую заявку на еще одну медаль ОИ.

Линдси тянуло к лыжам с самого детства. С двух лет она начала пытаться встать на эти деревяшки, а в 9 у девочки появилась мечта выиграть олимпийскую медаль. Поэтому после школы маленькая мечтательница из Миннесоты ехала с родителями на ночные тренировки. И несмотря на замерзшие пальцы рук и ног, делала спуск за спуском.

В талант Линдси таки поверили. Она поступила в лыжную академию в Колорадо. И ее жизнь перевернулась с ног на голову. "Училась преимущественно ночью, потому что днем были тренировки", – рассказывала спортсменка. В конце концов девушка вообще перешла на домашнее образование. А через месяц после 16-летия уже дебютировала в Кубке мира.

Нельзя сказать, что все давалось Линдси легко, но она продолжала двигаться вперед. С четвертой попытки завоевала медаль на юниорском чемпионате мира, став второй в скоростном спуске. Через четыре года после дебюта в Кубке мира 20-летняя Линдси наконец-то одержала свою первую победу – выиграла коронный спуск.

Первые две Олимпиады оказались для Вонн пустыми, хотя она заезжала в топ-10. И только с третьей попытки в Ванкувере-2010 американка осуществила свою мечту. В любимом скоростном спуске она привезла 0,56 секунды своей соотечественнице Манкузо и стала чемпионкой. А потом еще и вырвала "бронзу" в супергиганте.

С 2007-го по 2012 год эффектная и бесстрашная американка была практически непобедима в скоростном спуске и недосягаема в общем зачете Кубка мира, выиграв четыре Больших хрустальных глобуса. К этому она добавила пять медалей чемпионатов мира, две из которых – золотые. В 2011-м Линдси получила спортивный "Оскар", награду Laureus как лучшая спортсменка года.

Вонн настолько уверенно чувствовала себя на трассе, что в 2012-м решила бросить вызов мужчинам. Она всерьез хотела выступить в скоростном спуске вместе с представителями противоположного пола. Но международная федерация запретила. И непонятно, о чем больше она беспокоилась – о безопасности Линдси или самолюбии мужчин в случае ее успеха.

У Вонн имела большие планы, которые перечеркнула ошибка во время супергиганта на чемпионате мира 2013 года в австрийском Шладминге. После ужасного падения американка получила разрыв крестообразных связок колена и была эвакуирована с трассы на вертолете.

Линдси сделали срочную операцию, пришлось удалить переднюю крестообразную связку. Спортсменка смогла вернуться на трассу только в декабре 2013 года, но, видимо, рано и снова повредила правое колено. Главная фаворитка Олимпиады вынуждена была отказаться от поездки в Сочи-2014.

Некоторые уже спешили поставить на Вонн крест после двух таких падений и операций. Но Линдси все выдержала, вернулась в Кубок мира 6 декабря 2014 года и снова победила на трассе скоростного спуска в Канаде. А в январе 2015-го американка одержала 63-ю победу на Кубке мира, превзошла легендарную австрийку Аннемари Мозер-Прель и стала самой титулованной горнолыжницей турнира.

"Это была долгая и упорная дорога. В последние два года было много взлетов и падений. И падений больше. Но я никогда не сдавалась. Я никогда не переставала верить в себя. Я доказала себе и многим, что я – боец, и ничто не будет тянуть меня вниз", – с трудом сдерживала слезы Вонн.

Линдси завоевала еще два малых Хрустальных глобуса в скоростном спуске, три награды чемпионата мира и одну – на Олимпиаде-2018. И хотя все медали были бронзовыми, Вонн совершила спортивный подвиг после таких падений, операций и месяцев реабилитации.

Американку, которую считали одной из самых красивых спортсменок мира, часто приглашали на съемки в журналах, а от спонсорских контрактов не было отбоя.

Но вскоре Линдси поняла, что после аварий на трассе, операций и изнурительного восстановления возвращаться в спорт все труднее. Поэтому спортсменка решила завершить карьеру в 2019 году, когда ей было 34.

Хотя в душе на тот момент рекордсменка Кубка мира среди женщин (82) еще не готова была прощаться с горными склонами, ее измученное травмами тело сказало: "Хватит". И Линдси ничего не оставалось, кроме как подчиниться.

"На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела", – призналась горнолыжница, которая выбрала чемпионат мира в Оре для своего последнего перфоманса. И не просто так, ведь там в 2007-м она выиграла свои первые награды ЧМ – два "серебра" в скоростных дисциплинах,

Прощальный турнир начался с падения в супергиганте – американка вылетела за пределы трассы, ударившись грудью и лицом: "Ощущения как от попадания под грузовик: болят ребра, тяжело дышать. Но колени в порядке, не хуже, чем были. После падения я подумала: "Какого черта я здесь делаю? Я уже такая старая". Но все же у меня еще есть шанс на медаль". И несколько дней спустя Вонн вырвала "бронзу" в скоростном спуске.

Так же легко, как штамповала победы на трассах, американка разбивала мужские сердца. Свою чемпионскую фамилию Линдси получила от мужа, американского горнолыжника Томаса Вонна, за которым была замужем с 2007-го по 2013-й. И легко променяла Килдоу на Вонн. Томас стал менеджером и коучем жены, но после развода они не общаются.

Почти три года горнолыжница встречалась со звездой гольфа, миллионером Тайгером Вудсом. Когда она упала на трассе в Шладминге, тот прислал за ней самолет. Линдси стала другом его детям от предыдущих отношений – дочери Сэм и сыну Чарли.

Но до алтаря чемпионская пара не дошла – Вонн оставила Вудса в мае 2015-го, объяснив это напряженными графиками: "Мы оба живем в невероятной суете и большую часть времени вынуждены проводить отдельно. Я всегда буду ценить Тайгера".

Лишь год длились ее отношения с бывшим помощником тренера "Рамс" Кенаном Смитом. Но и они расстались "из-за плотного соревновательного графика". Казалось, что спортсменка таки выйдет во второй раз замуж – за хоккеиста НХЛ и олимпийского чемпиона-2014 Пи Кей Суббана. В 2019 году канадский хоккеист сделал Вонн предложение, но звезды не выдержали испытания пандемией и в декабре 2020-го объявили о разводе.

Но Линдси не опускала рук и без любимого, ведь рядом были ее любимые собаки – Люси, Лео и Беаром, которые сопровождали ее на соревнованиях, тренировках и интервью. У них даже есть собственная страница в Instagram. По словам Вонн, собаки помогли ей бороться с депрессией в период восстановления от травм. "Сумасшедшая собачница – это лучше, чем сумасшедшая кошатница", – шутила горнолыжница.

В 2021 году Вонн начала отношения с совладельцем компании по производству текилы премиального уровня Lobos 1707 Диего Осорио, который также имел актерский опыт. Пара познакомилась через общих друзей и казалась крепкой, но в феврале 2025-го было объявлено об их разрыве. По слухам, отношения между влюбленными ухудшились, когда Линдси решила возобновить карьеру в 40-летнем возрасте.

Еще один шанс проявить себя на горнолыжных трассах Вонн получила после очередной операции, когда ей установили титановое колено. По словам Линдси, это стало новой главой в ее жизни: "Мне было так больно, так плохо, что я едва могла кататься на лыжах с друзьями, не говоря уже о том, чтобы попробовать спуск".

"Частичное эндопротезирование коленного сустава изменило мою жизнь. Оно не только избавило меня от боли, но и позволило мне вернуться к тому, что я люблю делать, а именно к катанию на лыжах", – призналась спортсменка. А Осорио, судя по всему, оказался третьим лишним в отношениях американки и горных лыж. И далеко не каждые отношения выдержат длительную разлуку из-за соревнований и сборов.

А Вонн невероятно счастлива вернуться в родную стихию. Она посрамила всех скептиков, когда в финале прошлого сезона Кубка мира стала самой старшей призеркой соревнований, добыв "серебро" в супергиганте: "Обычно я выступаю лучше, когда давление выше".

Для американки это был первый подиум за шесть лет, а также 138-й в целом на КМ, что только укрепило ее намерение выступить на своих пятых Олимпийских играх в Италии-2026. Но старт этого сезона оказался еще более неожиданным в исполнении Линдси. На этапе в швейцарском Санкт-Морице она выиграла скоростной спуск и в 41 год стала самой возрастной победительницей в истории Кубка мира.

Но и за пределами заснеженных трасс Вонн есть, чем заниматься. Линдси прошла курс в бизнес-школе Гарварда, чтобы успешно управлять собственными финансами. Она выпустила свою биографию, которая до сих пор пользуется бешеной популярностью, остается лицом ряда брендов, активно развивает свой фонд и вошла в совет директоров нескольких компаний.

А еще иногда Линдси тренируется в компании своего друга Дуэйна Джонсона. И знакома с украинской легендой бокса Владимиром Кличко. Они вместе присутствовали на ужине спортивных легенд. И продолжает испытывать себя, не изменяя своей мечте. Не зря, именно Вонн оказалась на обложке одного из последних номеров журнала TIME.

"Эта обложка означает, что я сделала в своей жизни гораздо больше, чем просто быстро каталась на лыжах. Люди могут не знать, что я сделала в горах, но они знают, что сколько бы раз я не падала, я всегда буду подниматься, и я надеюсь, что это вдохновит других делать то же самое!", – считает Вонн.

"В свои 41 год я все еще гонюсь за мечтами, все еще расширяю границы, все еще верю в то, что возможно. Я надеюсь, что каждый, кто это читает, помнит: никогда не сдавайся", – призналась Линдси.

