Как изменилась самая красивая спортсменка Олимпиады-2010, которая в 41 побеждает на Кубке мира: чемпионка бросила миллионера, ужинала с Кличко и заменила колено

41-летняя горнолыжница Линдси Вонн любит расширять границы возможного и переписывать историю. В 34 года одна из самых красивых спортсменок мира вынуждена была уйти из спорта из-за последствий травм и падений, училась в Гарварде и строила собственный бизнес, а затем сделала судьбоносную операцию на колене, которая позволила ей возобновить карьеру в 40, как бы скептически не были настроены окружающие. А в прошлый уикенд упрямая американка снова удивила всех и стала самой возрастной победительницей этапа Кубка мира, выиграв в швейцарском Санкт-Морице свой коронный скоростной спуск.

Имея золотую олимпийскую награду еще Ванкувера-2010 Вонн настроена пошуметь и на Играх-2026 в Италии, а этой победой уже сделала весомую заявку на еще одну медаль ОИ.

Линдси тянуло к лыжам с самого детства. С двух лет она начала пытаться встать на эти деревяшки, а в 9 у девочки появилась мечта выиграть олимпийскую медаль. Поэтому после школы маленькая мечтательница из Миннесоты ехала с родителями на ночные тренировки. И несмотря на замерзшие пальцы рук и ног, делала спуск за спуском.

Маленькая Линдси Вонн.
Линдси Вонн в детстве с мамой.

В талант Линдси таки поверили. Она поступила в лыжную академию в Колорадо. И ее жизнь перевернулась с ног на голову. "Училась преимущественно ночью, потому что днем были тренировки", – рассказывала спортсменка. В конце концов девушка вообще перешла на домашнее образование. А через месяц после 16-летия уже дебютировала в Кубке мира.

Нельзя сказать, что все давалось Линдси легко, но она продолжала двигаться вперед. С четвертой попытки завоевала медаль на юниорском чемпионате мира, став второй в скоростном спуске. Через четыре года после дебюта в Кубке мира 20-летняя Линдси наконец-то одержала свою первую победу – выиграла коронный спуск.

Первые серьезные спуски Линдси Вонн.
Горнолыжница Линдси Вонн на старте карьеры.
Линдси Вонн в юности.

Первые две Олимпиады оказались для Вонн пустыми, хотя она заезжала в топ-10. И только с третьей попытки в Ванкувере-2010 американка осуществила свою мечту. В любимом скоростном спуске она привезла 0,56 секунды своей соотечественнице Манкузо и стала чемпионкой. А потом еще и вырвала "бронзу" в супергиганте.

С 2007-го по 2012 год эффектная и бесстрашная американка была практически непобедима в скоростном спуске и недосягаема в общем зачете Кубка мира, выиграв четыре Больших хрустальных глобуса. К этому она добавила пять медалей чемпионатов мира, две из которых – золотые. В 2011-м Линдси получила спортивный "Оскар", награду Laureus как лучшая спортсменка года.

Линдси Вонн и глобусы.

Вонн настолько уверенно чувствовала себя на трассе, что в 2012-м решила бросить вызов мужчинам. Она всерьез хотела выступить в скоростном спуске вместе с представителями противоположного пола. Но международная федерация запретила. И непонятно, о чем больше она беспокоилась – о безопасности Линдси или самолюбии мужчин в случае ее успеха.

У Вонн имела большие планы, которые перечеркнула ошибка во время супергиганта на чемпионате мира 2013 года в австрийском Шладминге. После ужасного падения американка получила разрыв крестообразных связок колена и была эвакуирована с трассы на вертолете.

Линдси Вонн.
Линдси Вонн после победы на Олимпиаде-2010.

Линдси сделали срочную операцию, пришлось удалить переднюю крестообразную связку. Спортсменка смогла вернуться на трассу только в декабре 2013 года, но, видимо, рано и снова повредила правое колено. Главная фаворитка Олимпиады вынуждена была отказаться от поездки в Сочи-2014.

Некоторые уже спешили поставить на Вонн крест после двух таких падений и операций. Но Линдси все выдержала, вернулась в Кубок мира 6 декабря 2014 года и снова победила на трассе скоростного спуска в Канаде. А в январе 2015-го американка одержала 63-ю победу на Кубке мира, превзошла легендарную австрийку Аннемари Мозер-Прель и стала самой титулованной горнолыжницей турнира.

Звезда горных лыж Линдси Вонн.

"Это была долгая и упорная дорога. В последние два года было много взлетов и падений. И падений больше. Но я никогда не сдавалась. Я никогда не переставала верить в себя. Я доказала себе и многим, что я – боец, и ничто не будет тянуть меня вниз", – с трудом сдерживала слезы Вонн.

Линдси завоевала еще два малых Хрустальных глобуса в скоростном спуске, три награды чемпионата мира и одну – на Олимпиаде-2018. И хотя все медали были бронзовыми, Вонн совершила спортивный подвиг после таких падений, операций и месяцев реабилитации.

Линдси Вонн на Олимпиаде-2018.
Линдси Вонн еще шатенка.

Американку, которую считали одной из самых красивых спортсменок мира, часто приглашали на съемки в журналах, а от спонсорских контрактов не было отбоя.

Сексуальная Линдси Вонн в купальнике.

Но вскоре Линдси поняла, что после аварий на трассе, операций и изнурительного восстановления возвращаться в спорт все труднее. Поэтому спортсменка решила завершить карьеру в 2019 году, когда ей было 34.

Хотя в душе на тот момент рекордсменка Кубка мира среди женщин (82) еще не готова была прощаться с горными склонами, ее измученное травмами тело сказало: "Хватит". И Линдси ничего не оставалось, кроме как подчиниться.

Тренировка Линдси Вонн.
Линдси Вонн является лицом многих компаний.

"На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела", – призналась горнолыжница, которая выбрала чемпионат мира в Оре для своего последнего перфоманса. И не просто так, ведь там в 2007-м она выиграла свои первые награды ЧМ – два "серебра" в скоростных дисциплинах,

Прощальный турнир начался с падения в супергиганте – американка вылетела за пределы трассы, ударившись грудью и лицом: "Ощущения как от попадания под грузовик: болят ребра, тяжело дышать. Но колени в порядке, не хуже, чем были. После падения я подумала: "Какого черта я здесь делаю? Я уже такая старая". Но все же у меня еще есть шанс на медаль". И несколько дней спустя Вонн вырвала "бронзу" в скоростном спуске.

Главные медали Линдси Вонн.
Горнолыжница Линдси Вонн.

Так же легко, как штамповала победы на трассах, американка разбивала мужские сердца. Свою чемпионскую фамилию Линдси получила от мужа, американского горнолыжника Томаса Вонна, за которым была замужем с 2007-го по 2013-й. И легко променяла Килдоу на Вонн. Томас стал менеджером и коучем жены, но после развода они не общаются.

Почти три года горнолыжница встречалась со звездой гольфа, миллионером Тайгером Вудсом. Когда она упала на трассе в Шладминге, тот прислал за ней самолет. Линдси стала другом его детям от предыдущих отношений – дочери Сэм и сыну Чарли.

Линдси Вонн и Тайгер Вудс.

Но до алтаря чемпионская пара не дошла – Вонн оставила Вудса в мае 2015-го, объяснив это напряженными графиками: "Мы оба живем в невероятной суете и большую часть времени вынуждены проводить отдельно. Я всегда буду ценить Тайгера".

Лишь год длились ее отношения с бывшим помощником тренера "Рамс" Кенаном Смитом. Но и они расстались "из-за плотного соревновательного графика". Казалось, что спортсменка таки выйдет во второй раз замуж – за хоккеиста НХЛ и олимпийского чемпиона-2014 Пи Кей Суббана. В 2019 году канадский хоккеист сделал Вонн предложение, но звезды не выдержали испытания пандемией и в декабре 2020-го объявили о разводе.

Линдси Вонн и Пи Кей Суббан.
Линдси Вонн и Пи Кей Суббан.

Но Линдси не опускала рук и без любимого, ведь рядом были ее любимые собаки – Люси, Лео и Беаром, которые сопровождали ее на соревнованиях, тренировках и интервью. У них даже есть собственная страница в Instagram. По словам Вонн, собаки помогли ей бороться с депрессией в период восстановления от травм. "Сумасшедшая собачница – это лучше, чем сумасшедшая кошатница", – шутила горнолыжница.

Линдси Вонн в Великобритании.

В 2021 году Вонн начала отношения с совладельцем компании по производству текилы премиального уровня Lobos 1707 Диего Осорио, который также имел актерский опыт. Пара познакомилась через общих друзей и казалась крепкой, но в феврале 2025-го было объявлено об их разрыве. По слухам, отношения между влюбленными ухудшились, когда Линдси решила возобновить карьеру в 40-летнем возрасте.

Еще один шанс проявить себя на горнолыжных трассах Вонн получила после очередной операции, когда ей установили титановое колено. По словам Линдси, это стало новой главой в ее жизни: "Мне было так больно, так плохо, что я едва могла кататься на лыжах с друзьями, не говоря уже о том, чтобы попробовать спуск".

"Частичное эндопротезирование коленного сустава изменило мою жизнь. Оно не только избавило меня от боли, но и позволило мне вернуться к тому, что я люблю делать, а именно к катанию на лыжах", – призналась спортсменка. А Осорио, судя по всему, оказался третьим лишним в отношениях американки и горных лыж. И далеко не каждые отношения выдержат длительную разлуку из-за соревнований и сборов.

А Вонн невероятно счастлива вернуться в родную стихию. Она посрамила всех скептиков, когда в финале прошлого сезона Кубка мира стала самой старшей призеркой соревнований, добыв "серебро" в супергиганте: "Обычно я выступаю лучше, когда давление выше".

Для американки это был первый подиум за шесть лет, а также 138-й в целом на КМ, что только укрепило ее намерение выступить на своих пятых Олимпийских играх в Италии-2026. Но старт этого сезона оказался еще более неожиданным в исполнении Линдси. На этапе в швейцарском Санкт-Морице она выиграла скоростной спуск и в 41 год стала самой возрастной победительницей в истории Кубка мира.

Но и за пределами заснеженных трасс Вонн есть, чем заниматься. Линдси прошла курс в бизнес-школе Гарварда, чтобы успешно управлять собственными финансами. Она выпустила свою биографию, которая до сих пор пользуется бешеной популярностью, остается лицом ряда брендов, активно развивает свой фонд и вошла в совет директоров нескольких компаний.

А еще иногда Линдси тренируется в компании своего друга Дуэйна Джонсона. И знакома с украинской легендой бокса Владимиром Кличко. Они вместе присутствовали на ужине спортивных легенд. И продолжает испытывать себя, не изменяя своей мечте. Не зря, именно Вонн оказалась на обложке одного из последних номеров журнала TIME.

Линдси Вонн и Дуэйн Джонсон.
Линдси Вонн в Гарварде.
Линдси Вонн и Владимир Кличко.

"Эта обложка означает, что я сделала в своей жизни гораздо больше, чем просто быстро каталась на лыжах. Люди могут не знать, что я сделала в горах, но они знают, что сколько бы раз я не падала, я всегда буду подниматься, и я надеюсь, что это вдохновит других делать то же самое!", – считает Вонн.

"В свои 41 год я все еще гонюсь за мечтами, все еще расширяю границы, все еще верю в то, что возможно. Я надеюсь, что каждый, кто это читает, помнит: никогда не сдавайся", – призналась Линдси.

Линдси Вонн на прощальном этапе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!