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Испания на ЧМ провалила матч со сборной, стоимостью с "Ланос". Всегда ли самый дорогой означает самый успешный

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
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Ничья с Кабо-Верде показала, что самые дорогие команды ЧМ находятся под угрозой
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ЧМ-26 уже полон сенсаций и невероятных результатов. Мы знаем о фантастических разгромах и потере очков фаворитами. Особенно остро этот вопрос обсуждается после нулевой ничьей между сверхдорогой Испанией и очень "дешевым" Кабо-Верде. Всегда ли дорогой состав сборной означает ее доминирование? Рассказывает OBOZ.UA.

Среди самых дорогих сборных на турнире нашлись команды без побед

Сразу 3 команды, по оценкам Transfermarkt, входят в топ самых дорогих, но ни разу не выигрывали Мундиаль. Первые 7 сборных держали кубок в руках хотя бы раз, тогда как ещё 3 европейские страны никогда не были на золотом пьедестале. Нидерланды оцениваются в 754 миллиона евро и среди всех команд, не выигравших чемпионат, чаще всего были в шаге от кубка. Их три финала (1974, 1978 и 2010) имели свои особенности: для Германии и Аргентины это были домашние турниры, тогда как Испания завоевала своё первое золото. А вот "оранжевые" до сих пор смотрят на трофей лишь вблизи, не имея возможности поднять его над головой.

Норвегия в финалах никогда не была. Более того, даже плей-офф 1998 года стал праздником хаоса: победа над Бразилией в группе выдала им путевку в Италию, на чем последний к тому времени ЧМ для них закончился. На этот раз, имея солидное "золотое поколение", они хотят поразить всех не только роскошными фотосессиями, но и прохождением как можно дальше. Десятая по стоимости Бельгия (547 млн евро) лишь однажды завоевывала бронзу, в 2018 году. И хотя для них это уже 15-е участие в турнире, на этот раз под руководством Гарсии команде "Ротен Тофел" хочется большего, чем просто бронза.

Фавориты на победу на ЧМ-26 по состоянию на сегодня.

У чемпионов мира очень разные кошельки

За почти 100 лет чемпионат мира выигрывали всего 8 стран. Абсолютным лидером по количеству побед на чемпионатах мира по футболу является Бразилия (928 млн евро). Последний раз пятикратные чемпионы выигрывали аж в 2002 году, и сейчас их шансы еще больше укрепить это лидерство минимальны. Лишь 7-е место среди 48 команд и 6% шансов на победу – это значительно меньше, чем у лидеров. О фаворитах ЧМ-26 мы писали здесь.

По разу кубок был в Англии и Испании. В обоих случаях ситуация может измениться: англичане входят в число основных претендентов на победу (10% при стоимости состава 1,36 млрд евро), а Фурия Роха стала вообще главным фаворитом (15,5%). Но, как видно по матчу с Кабо-Верде (0:0), пока план не срабатывает, даже при наличии состава стоимостью 1,2 млрд евро.

Две победы у Уругвая. Правда, очень давно – 1930 и 1950 годы. Поэтому сейчас даже 360 миллионов евро обеспечивают лишь 1,5% шансов на кубок, что подтвердила ничья против Саудовской Аравии. Трижды выигрывала только Аргентина, хотя её шансы на защиту титула составляют всего 10%. Сейчас сборная стоит 807 млн евро, и главным проверкой того, соответствуют ли деньги за футболистов реальности, станет игра с Австрией.

Еще две сборные имеют по 4 победы на ЧМ – Германия и Италия. 947 миллионов для "Бундестима" (6,5% на победу) в этом году обусловлены выбором Нагельсманна, который отличился повторением счёта 7:1 и пропущенным голом от Кюрасао; в отличие от них, испанцы не пустили ни одного гола от дебютанта. Италия постепенно превращается в мем, ведь в этом году её снова нет: уже 3 турнира подряд четыре звездочки над эмблемой не могут пополниться пятой.

Германия может сравняться с Бразилией по количеству побед на чемпионатах мира по футболу.

Франция заслуживает отдельного упоминания. Это самая дорогая команда чемпионата мира, стоимость которой Transfermarkt оценил в 1,5 млрд евро. Её стоимость определяют многие победители клубных турниров: Олисе, Дуэ, Дембеле, Салиба, Заир-Эмери, Упамекано, Кунде, Тюрам… Шансы на победу составляют целых 13%, а вероятность выхода в финал – 21%. Есть возможность превратить два чемпионства в три.

Самые дорогие игроки ЧМ не всегда в составе фаворитов

Эрлинг Холанд – самый дорогой игрок ЧМ, самый дорогой и в мире. Transfermarkt оценивает его в 200 млн евро, что делает нападающего дороже сразу 23 команд турнира. Норвегия же, имея в своём составе Эстигора, Бобба, Эдегора и Ларсена, набрала 590 млн евро. Сборная впервые за долгое время вышла на ЧМ, целое новое поколение. Хотя её шансы довольно призрачны: та же Opta даёт лишь 3,5% на победу, полагая, что скандинавы остановятся на стадии 1/8.

Мойзес Кайседу, потерявший в стоимости по итогам года в АПЛ, занимает второе место в нашем рейтинге. Его 100 миллионов (при общей оценке Эквадора в 368) не помогают латиноамериканцам стать фаворитами – всего 1%. Вместе с ним в группе Е находится ивуариец Ян Дьоманде, оцениваемый в 90 млн евро. Сборная Кот-д’Ивуара имеет лишь 0,27% шансов на трофей, и это при том, что в составе ещё Диалло, Туре и Ян-Буни, а сама она стоит целых 522 миллиона.

Александер Исак (85) – ещё один претендент. Нападающий начал турнир с уверенной победы 5:1 над Тунисом, где он отличился голом и двумя голевыми передачами. Хотя Швецию даже не включали в число вероятных участников четвертьфиналов: 15% шансов хотя бы на эту стадию и 0,72% на победу в турнире. В то время как Арда Гюлер за 90 миллионов таким же не может похвастаться. Турция оценивается в 473 млн евро, а десятки тысяч симуляций от Opta едва набрали 0,5% на победу на Мундиале. После поражения 0:2 от Австралии это выглядит закономерно. Сюда же добавьте защитника Хорватии. Имея 70 миллионов, Йошко Гвардиол поднимает стоимость своей сборной в первую двадцатку, а сам он составляет целых 20% от всей оценки балканской команды, хотя её шансы на победу вообще микроскопические.

Швеция начала ЧМ-26 с разгрома Туниса.

Какие сборные самые дешевые на ЧМ-26?

Здесь стоит упомянуть дебютантов, которые красиво начали свои матчи. Кюрасао, самая маленькая по площади страна среди всех участников турнира в истории (мы писали о них здесь), оценивается всего в 25 миллионов евро. Но кому это важно, если они забили дебютный гол в первом же матче в истории? Да ещё и в ворота Германии! Даже при итоговом счёте 7:1 поддержка на трибунах была такой, что Украине стоит поучиться, если мы выйдем на ЧМ-2030. Другие команды, впервые попавшие на соревнования – это Узбекистан (85), Кабо-Верде (54) и Иордания (20,3). Позади них в рейтинге остались, например, Австралия, Иран и ЮАР.

Кабо-Верде сенсационно набрало очки в матче с абсолютным фаворитом — Испанией.

Да, 54 миллиона у Кабо-Верде – это не шутки, однако в сравнение со сверхуспешной Испанией и ее миллиардной оценкой речь вообще не идет, все сводится к амбициям. Поэтому 0,06% на Кубок мира – это вопрос мотивации и стимула проявить себя даже в статусе абсолютного аутсайдера. А вот для Кюрасао и Гаити суперкомпьютер Opta выдал абсолютный ноль на победу на ЧМ. Если с точки зрения математики всё верно, то в плане страсти и завоевания сердец нейтральных болельщиков машина сильно ошиблась.

Что интересно, абсолютные дебютанты не самые дешевые на этом чемпионате мира – меньше всего у Катара, всего 19,93 млн евро. И это наглядно демонстрирует, что в футбол играют не деньги. Да, мы не сможем назвать даже пятерых футболистов в их составе (будем честны, даже самый дорогой Акрам Афиф (8 млн) нам ни о чём не говорит), но ничью 1:1 со Швейцарией обсуждали очень долго. С такими раскладами группа В стала группой смерти, где вообще ничего не понятно. И в этом прелесть футбола.

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