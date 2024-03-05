Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал анализ предстоящего поединка между обладателем титула WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). ChatGPT уклончиво ответил на вопрос кто победит, и как будет развиваться бой , с учетом их антропометрических данных, опыта боев и уровня профессионализма.

Искусственный интеллект считает, что прогнозировать исход боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри очень сложно, так как это зависит от многих факторов, включая их физическую форму, стратегии, тактики и текущее состояние.

При этом GPT-3.5 указал на некоторые аспекты, которые могли бы повлиять на результат.

Физические характеристики Фьюри: Он имеет преимущество в росте и физической мощи. Фьюри известен своим длинным ходом и способностью контролировать дистанцию

Усик: Он менее мощный по сравнению с Фьюри, но обладает лучшей скоростью и техникой. Усик также может иметь преимущество в скорости движения и маневренности. Опыт и профессионализм Оба боксера обладают впечатляющим опытом и профессионализмом. Усик имеет богатый опыт боев как в любительском, так и в профессиональном боксе. Фьюри также имеет впечатляющий профессиональный стаж и победы над качественными соперниками. Стратегия и тактика Усик, вероятно, будет стремиться избегать прямых стычек и использовать свою скорость и ловкость для создания угловых атак и контратак.

Фьюри может использовать свой физический диапазон и мощь для доминирования на дистанции и работе в клинче.

"Исход боя мог бы зависеть от того, какой из бойцов сумел бы успешнее реализовать свою стратегию. Это могло бы быть решено по очкам или даже нокаутом, в зависимости от того, как развивался бы бой. Однако точный прогноз остается сложным из-за множества переменных, которые могут повлиять на исход схватки", – считает компьютер.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

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