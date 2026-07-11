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Искусственный интеллект назвал точный счет матча Норвегия – Англия в 1/4 финала ЧМ-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,5 т.
Англия играет с Норвегией
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Сборные Англии и Норвегии проведут третий матч четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2026 года по футболу, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде. Европейское дерби за право сыграть в поединке за путевку в решающую игру турнира состоится в ночь на 12 июля.

Игру принимает стадион в Майями. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Норвегия – Англия. Время начала – 00:00 по Киеву.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Норвегия – Англия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 4,11, на победу англичан – 1,94. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Прогноз на Норвегия – Англия.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google также считает фаворитами англичан. Нейросеть уверена, что за британцев сыграет их более глубокий состав.

"Ожидается очень открытая игра, в которой у обеих команд будут шансы, но более высокий класс и более широкий ростер сборной Англии должны позволить ей вырвать путёвку в полуфинал, где победителя ждёт Аргентина или Швейцария. Кстати, этот матч войдет в историю ещё и благодаря шоу в стиле Super Bowl в перерыве. Анализируя текущую форму и путь команд на турнире, мой прогноз на этот поединок: победа Англии с точным счетом 2-1", – прогнозирует ИИ.

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