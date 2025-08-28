Кто из спортсменов заработал миллиард, сколько денег имел Бубка, у которого нашли бизнес в 'ДНР', и что на счету у Усика: состояния самых богатых атлетов

Недавно легенда тенниса Роджер Федерер вошел в элитный клуб спортсменов-миллиардеров, чье состояние оценивается десятизначной цифрой. По данным Fosbes, швейцарский чемпион 20 турниров Grand Slam теперь имеет 1,1 миллиарда долларов и является только седьмым атлетом в истории, который смог заработать такие деньги, и это уже после вычета налогов.

Видео дня

Знакомьтесь со всеми самыми богатыми спортсменами в истории, а также ситуацией с состоянием атлетов в Украине, где среди лидеров – боксеры.

1. Первым миллиардером от спорта был румынский теннисист Ион Цириак, который выиграл Открытый чемпионат Франции в парном разряде 1970 года. Также Цириак играл в хоккей за сборную Румынии на зимних Олимпийских играх-1964. Конечно, тогда он не зарабатывал бешеных денег. Но все изменилось, когда начал тренировать Бориса Беккера и стал его менеджером, как и еще ряда игроков. А потом приобрел лицензию на проведение в Румынии профессионального теннисного турнира.

Также после падения коммунистического режима в Румынии трехкратный финалист Кубка Дэвиса стал посредником в торговле между своей страной и Германией и начал инвестировать деньги в различные проекты. Йон присоединился к списку миллиардеров в 2007 году и имеет оценочный чистый капитал в 2,3 миллиарда долларов с долями в недвижимости, автосалонах и финансовых услугах.

2. В 2014 году компанию Цириаку составил один из величайших баскетболистов в истории, Его воздушность Майкл Джордан, состояние которого сейчас оценивается в 3,8 миллиарда долларов. Его зарплата за время карьеры составляла 90 миллионов долларов, но не это стало основным источником прибыли. Легенда "Чикаго Буллз" заработал 2,4 миллиарда долларов (до налогообложения) от спонсорских и партнерских контрактов с Nike, Hanes и Gatorade.

В 2020 году шестикратный чемпион НБА присоединился к компании по спортивным ставкам DraftKings как специальный советник совета директоров и инвестор. В том же году Джордан стал совладельцем команды NASCAR. А в 2023-м бывший баскетболист продал свой контрольный пакет акций американского клуба "Шарлотт Хорнетс", в результате чего франшизу НБА оценили в 3 миллиарда долларов.

3. Вслед за Джорданом к клубу миллиардеров присоединился еще один выдающийся баскетболист, легенда "Лос-Анджеоес Лейкерс" Мэджик Джонсон, состояние которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Еще в далеком 1990-м 31-летний Джонсон заявил в разговоре со Sports Illustrated, что хочет заниматься большим бизнесом и когда-то "попасть в диапазон состояния в 100-200 миллионов долларов".

Сегодня Джонсон владеет небольшими долями в командах NFL "Вашингтон Коммандерс", MLB "Лос-Анджелес Доджерс", WNBA "Лос-Анджелес Спаркс" и MLS LAFC. Его Magic Johnson Enterprises была важным игроком во многих сферах, включая кинотеатры, франшизы быстрого питания, недвижимость, здравоохранение и, что самое важное, компанию по страхованию жизни EquiTrust из Де-Мойна, контрольный пакет которой составляет большую часть личного капитала "Волшебника".

4. Шустрым бизнесменом оказался и бывший баскетболист "Милуоки Бакс" Джуниор Бриджмен, состояние которого на момент смерти в марте 2025 года оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Бриджмен никогда не зарабатывал больше 350 тысяч долларов за сезон в НБА, но после завершения карьеры основал сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и Chili's, которых впоследствии стало более 100 по всей территории США.

Бриджмен выгодно продал свою сеть в 2016-м и основал компанию по разливу Coca-Cola. А через четыре года приобрел журналы Jet и Ebony и назначил свою дочь генеральным директором компании. В 2024-м бывший баскетболист прикупил 10% акций родного "Милуоки". В последние годы также активно инвестировал в предприятия металлургии, пищевой и строительной промышленности.

5. Современная звезда НБА Леброн Джеймс первым ворвался в когорту миллиардеров в 2022 году, оставаясь действующим игроком. Сейчас его состояние оценивается Forbes в 1,2 миллиарда долларов. Четырехкратный чемпион НБА и трехкратный олимпийский чемпион сейчас зарабатывает более 50 миллионов долларов за сезон, но львиную долю прибыли составляет доход от рекламы и других бизнес-проектов.

Например, в конце 2015-го Джеймс заключил пожизненное соглашение с Nike, которое ежегодно приносит ему десятки миллионов. Также атлет является лицом AT&T, PepsiCo и Walmart. Но настоящий ключ к состоянию Леброна в том, что он заключал сделки, чтобы получить долю в брендах, с которыми сотрудничает. Также он отказался от соглашения о спонсорстве с McDonald's и сделал ставку на сеть Blaze Pizza, где является инвестором.

Позже баскетболист приобрел долю в таких брендах, как производитель умных спортзалов Tonal и гигант райдшеринга Lyft. И ни в коем случае нельзя забывать о SpringHill – телевизионную и кинопродюсерскую компанию, созданную Джеймсом и его бизнес-партнером Мавериком Картером.

6. Тайгер Вудс сейчас является единственным представителем гольфа в элитном денежном клубе. Сейчас его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. А в целом заработав более 1,7 миллиарда долларов в виде зарплаты, рекламы и других доходов в течение своей 27-летней карьеры. Основная часть его состояния происходит от огромных рекламных сделок с более чем десятком брендов, включая Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex и Nike, с которой он подписал контракт в 1996 году и которая остается его крупнейшим спонсором.

Также у Вудса есть бизнес по дизайну для гольфа, компания по организации событий и ресторан. Через TGR Ventures Тайзер приобрел доли в Full Swing – учебном инструменте по технологиям для гольфа, Heard – стартапе по программному обеспечению для гостеприимства и PopStroke – роскошные мини-гольф-центры. Гольфист также инвестировал в сеть клубов и курортов NEXUS Luxury Collection.

7. Роджер Федерер является новичком в когорте спортсменов-миллиардеров, но он годами очень разумно строил не только спортивную карьеру, но и развивал свой имидж и бизнес-навыки. Специалисты уверены, что успех Федерера в бизнесе начался с его маркетинговой привлекательности. Тщательно подобранная сеть спонсоров – Lindt, Mercedes-Benz, Rolex и Moët & Chandon – сделала его синонимом роскоши, что гармонично сочетается с его элегантным стилем игры и безупречной репутацией джентльмена.

В 2018-м Федерер отказался от Nike и подписал контракт с японским брендом Uniqlo на 300 млн долларов в течение 10 лет, но компания не производила теннисную обувь, поэтому он обратил внимание за молодой швейцарский бренд On, приобрел долю в перспективном бизнесе и помог разработать линейку теннисной обуви. Сейчас на рынке компании оценивается почти в 15 миллиардов долларов, а стоимость акций Роджера составляет более 375 млн долларов. И это далеко не все инвестиции теннисиста.

? Под вопросом пока вхождение в клуб миллиардеров суперзвезды мирового футбола, чемпиона Европы и обладателя небольшой коллекции "Золотых мячей" Криштиану Роналду. В Forbes сейчас проверяют данные о миллиарде на счету форварда.

Украина. Миллиардеров у нас, конечно, пока нет, однако весной 2007 года журнал "Фокус" оценил состояние олимпийского чемпиона и бывшего мирового рекордсмена в прыжках с шестом Сергея Бубки в 350 млн долларов, поставив его на 56-е место в рейтинге самых богатых украинцев. А через год это же издание оценило активы тогдашнего главы НОК и его старшего брата Василия (председателя наблюдательного совета "Родовид Банка") в 370 миллионов.

Сейчас трудно сказать, какое реальное состояние Бубки, ведь, как оказалось в 2023 году в результате расследования Bihus.Info, часть его бизнеса находится в РФ и на оккупированной территории Донецкой области. Так, российская фирма "Монблан", которая принадлежит известному легкоатлету и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.

Также, как показал ряд журналистских расследований, "Спортивный клуб Сергея Бубки", который проводил в Донецке знаменитые соревнования "Звезды шеста", оказался не только спортивным бизнесом. По информации аналитического сервиса Youcontrol, он продолжал работать после оккупации шахтерской столицы Россией в 2014 году и даже после начала полномасштабной войны.

По данным Youcontrol, "СК" работая с оккупантами, под разными брендами в разное время занимался оптовой и розничной торговлей топливом и продуктами питания, производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, предоставлением полиграфических услуг, операциями с недвижимостью, мебелью и размещением рекламы.

Если не брать во внимание Бубку и довериться искусственному интеллекту, самым большим состоянием среди украинских спортсменов обладает абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик – примерно 165 млн долларов. Ведь боксер достаточно разумно вкладывает долю своих миллионных гонораров.

Бизнес Александра и Екатерины Усик охватывает инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство, автомобильный бизнес и производство. Чемпион также является соучредителем блокчейн-платформы для развития индустрии бокса Ready To Fight и бизнес-ангелом, который инвестирует в украинские стартапы через клуб ICLUB. А недавно вместе с Александром Красюком запустил бренд здорового питания U7.

Кроме этого Александр является лицом Rival Boxing Gear – бренда, изготавливающего высококачественное снаряжение для профессиональных боксеров. А часовой бренд Tismo Genève даже создал лимитированную серию "Crown of 22" в честь чемпиона.

А немецкий журнал Forbes в 2020 году оценил в 100 млн долларов состояние другого легендарного боксера Королевского дивизиона – Владимира Кличко. Отмечается, что Кличко-младший начал строить свою бизнес-империю еще задолго до выхода на пенсию. В 2003 году они вместе с братом основали промоутерскую компанию K2 Promotions, которая сначала занималась организацией исключительно поединков Виталия и Владимира, но в конце 2007 активно занялась организацией боксерских шоу в Украине.

В 2016 году Владимир основал компанию KLITSCHKO Ventures GmbH, которая занимается имиджем бренда Кличко и консалтингом. А в начале 2020-го запустил собственный бренд спортивного питания WYLLIT. В 2012 году в самом центре Киева Кличко открыл отель 11 Mirrors Design Hotel. Также Владимир занимается инвестициями и бизнес-консультированием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!