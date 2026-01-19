Худший результат за 3 года: ФИФА назвала место Украины в первом рейтинге 2026 года

Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), которая опубликовала первый в 2026 году список национальных команд. "Сине-желтые" с активом в 1557,47 очков замыкают топ-30.

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. Украинцы расположились на 30-й строчке, опережая Египет, который занял четвертое место на Кубке африканских наций, который накануне завершился в Марокко драмой в финале между хозяевами и Сенегалом.

Для наших футболистов нынешний результат – худший за последние три года. В апреле-2023 Украина также занимала 30-е место.

Лидировать в рейтинге продолжают испанцы, за ними расположились Аргентина, Франция, Англия и Бразилия. На шестой строчке Португалия, а следом идут Нидерланды. В топ-10 ворвались марокканцы, которые опережают Бельгию и Германию.

Место в десятке лучших потеряли хорваты, а Сенегал взлетел на семь строчек и занял 12-е место. Напомним, в марте "сине-желтые" сыграют в плей-офф квалификационного раунда к чемпионату мира-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько призовых от ФИФА получит сборная Украины, если выйдет на чемпионат мира-2026.

