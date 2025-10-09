'Хоть самосожжение устроит': Валуев отметился гнусным высказыванием в адрес легенды мирового спорта

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметился хамским высказыванием в адрес легенды мирового хоккея Доминика Гашека. Депутат Государственной думы с неприкрытой надменностью отреагировал на критику олимпийским чемпионом руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за участия в ней россиян.

В интервью порталу Odds.ru Валуев посоветовал Гашеку совершить самосожжение из-за своей позиции в отношении допуска представителей страны-агрессора к международным соревнованиям. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат войны в Украине также призвал не обращать внимание на слова чеха.

"Новое заявление Гашека? Нельзя этого человека воспринимать всерьез. Почему нас должно волновать то, что говорит этот безумец? Пусть хоть самосожжение устроит, его заявления не будут тревожить и отвлекать адекватных людей", – сказал Валуев.

Отметим, что Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек назвал позором встречу американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

