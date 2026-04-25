'Харьковские Соколы' выиграли первый матч бронзовой серии в Суперлиге GGBET

В спорткомплексе Шинник состоялся первый матч бронзовой серии украинской Суперлиги, в котором Харьковские Соколы принимали Ривне. После неудачного матча с Киев-Баскетом в рамках полуфинальной серии в среду, харьковчане были достаточно мотивированы, чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Матч начался с хорошего рывка в исполнении "Соколов": результативные атаки Никитина и трехочковый от Соловьева принесли преимущество номинальным хозяевам – 7:2. После ровенского тайм-аута Никитин попал еще и трехочковый, установив солидное преимущество Харьковских Соколов 10:2. Впрочем, Ривне нашло свой эффективный ответ: Виталий Быков принес своей команде 5 очков, а дальнее попадание от Евгения Коровякова в дополнение к успехам Быкова позволило ровенчанам сделать счет симметричным – 10:10. В дальнейшем команды показывали довольно равную игру, но под занавес первой десятиминутки гости даже вышли вперед (18:17). Это мотивировало харьковчан прибавить в атаке и на первый перерыв соперники отправились при счете 24:21.

Второй игровой период начался с засухи: команды никак не могли начать набирать очки. Ситуацию изменил флоутер в исполнении Андрея Хохоника. В целом эта четверть была малорезультативной, лидер в матче менялся несколько раз, а перед большим перерывом на табло установилось равновесие: 35:35.

Третья четверть стала ключевой: после большого перерыва Харьковские Соколы показали яркую игру в атаке. В середине этого периода преимущество команды Плеханова составляло уже 10 очков (51:41) и им удалось удержать комфортную разницу в счете перед заключительной четвертью – 60:53.

В решающем игровом промежутке ровенская команда отчаянно пыталась догнать соперника. Коровяков, Джейкобс и Быков исправно набирали очки, однако и Соколы не давали гостям приблизиться ближе, чем на 5 баллов. И все же, после дальнего попадания от Поносова за две минут до конца основного времени, Ривне было довольно близко к тому, чтобы спастись в этой игре – 73:70. Похоже, именно это смотивировало Харьковские Соколы отправиться в атаку с новыми силам – больше гости очков не набирали, а вот номинальные хозяева набросали сопернику еще 10 очков.

Лучшим в составе харьковчан стал Максим Никитин, который набрал 15 очков и добавил к ним 8 подборов. Второй матч серии состоится в Ровно 29 апреля.

Суперлига. Серия за 3 место.

Днепр, СК Шинник

Харьковские Соколы – Ровно-ОШВСМ 83:70 (24:21, 11:14, 25:18, 23:17)

Харьковские Соколы: Хохоник 8 + 8 передач + 4 потери, Климов 14, Соловьев 11 + 7 подборов, Заплотинский 1 + 12 подборов + 2 перехвата, Никитин 15 + 8 подборов – старт; Клебан 14 + 8 подборов + 2 блок-шота, Николайчук 11, Мартынов 6, Максим Безима 3 + 3 подбора, Шавгаров 0 + 7 передач, Никита Безима 0.

Ровно-ОШВСМ: Джейкобс 12 + 7 передач + 5 подборов, Быков 15 + 3 передачи, Коровяков 13 + 8 подборов + 4 передачи, Шептицкий 2 + 4 подбора, Дюпри 8 + 9 подборов + 3 блок-шота – старт; Тимощук 12 + 3 подбора, Поносов 8 + 4 подбора, Оверчук 0, Кравченко 0.