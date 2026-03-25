Горнолыжница-красавица с рекордом завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере. Фото

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завершила сезон победой в общем зачете Кубка мира, несмотря на 11-е место в заключительной гонке. Этот результат позволил ей в шестой раз в карьере завоевать Большой хрустальный глобус и повторить исторический рекорд.

Видео дня

В финале Кубка мира в Лиллехаммере 31-летняя спортсменка финишировала 11-й в гигантском слаломе и набрала 1410 очков в общем зачете. Немка Эмма Айхер стала второй с 1323 баллами, швейцарка Камилла Раст заняла третье место, набрав 1049 очков.

Для победы в сезоне Айхер необходимо было выигрывать гонку, однако она завершила выступление на 12-й позиции и уступила в борьбе за трофей. Победу в заключительном старте одержала канадка Валери Гренье, второе место заняла Мина Фюрст Хольтманн, третьей стала австрийка Юлия Шайб, которая также выиграла малый глобус в гигантском слаломе.

Шиффрин ранее становилась обладательницей Кубка мира в 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 годах. Шестой титул позволил ей повторить достижение австрийки Аннемари Мозер-Прелль, выступавшей в 1970-х годах.

Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира. В течение сезона 2025-2026 она одержала девять побед в слаломе из десяти гонок, а также довела общее число побед на этапах Кубка мира до 110 и количество подиумов до 168.

После завоевания трофея спортсменка заявила: "Это очень эмоционально. Этот глобус подводит итог всей работе и борьбе на протяжении сезона вместе с командой. Хочу сказать Эмме, что она выступала выдающе, и сегодня было интересно наблюдать за ней, особенно в первой попытке. Я благодарна за эту борьбу и за то, что нахожусь в таком положении сейчас".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!