Голодные до трофеев. Чего ждать от финала Лиги Европы, где сойдутся команды без триумфов

Финал Лиги Европы открывает парад решающих игр в еврокубках. Сегодня уникальный матч, ведь до него добрались "Фрайбург" и "Астон Вилла" – дебютанты финальных матчей. Для обеих команд на кону первая важная победа с начала столетия! Кто фаворит? Что ждать? Кто больше заслуживает выигрыша? Рассказывает OBOZ.UA.

Прогноз на Финал Лиги Европы

Эксперты GGBET считают фаворитами английскую команду. Ставки на победу "Астон Виллы" по состоянию на 09:57 20 мая принимаются с коэффициентом 1,72. Тогда как на "Фрайбург" – 5,28.

Трофеи – не про эти клубы. Поэтому победа нужна обоим

Уникальная ситуация: в финал Лиги Европы попали команды, которые не ассоциируются с трофеями ни в своих лигах, ни на международной арене. "Астон Вилла" аж в 1982 году выигрывала старую ЛЧ и Суперкубок УЕФА (а еще дважды Интертото). Сейчас лучшая попытка за все 21 столетие, потому что золотая эра львов была в 90-х, солидного возвращения на международную арену пришлось подождать. "Фрайбург" выигрывал только Вторую Бундеслигу. У немцев в журнале записано 6 выходов в еврокубки, с 7 попытки им удалось достичь финала.

Разговоры о финале дошли до такой глубины, что думают даже о цвете формы. Фанаты "Астон Виллы" буквально умоляли, чтобы их команда сыграла в чем угодно, но только не в черной, потому что она несчастливая, в ней играли 8 раз и только дважды выиграли. Но клуб подтвердил, что сегодня бирмингемцы выходят в белой форме. Кстати, в том самом финале КЕЧ против "Баварии" им также пришлось отказаться от традиционных бордово-синих цветов и это принесло им единственный кубок высшего уровня. Дошло даже до того, что в Стамбуле, где будет финал, львы чаще всего выигрывают тоже в форме светлого цвета. Вот такая магия.

"Фрайбург": клубный рекорд может завершиться трофеем

122 года и только 4 низовых кубка. Клубный музей "Фрайбурга" это маленькая комнатка, где уже завтра может появиться настоящий король – кубок ЛЕ. Команда не только сотворила сенсацию, финишировав в топ-8 Этапа лиги, но и пронеслась плей-офф, где несколько раз показала сногсшибательные камбэки и остановила "Генк", "Сельту" и "Брагу". На этот раз им удалось выйти в финал – первого на международной арене.

Несмотря на смешную оборону, о которой мы еще поговорим, их все равно считают гегемоном защитной игры в нынешней Лиге Европы. Обеспечивают такую стабильность центровые Эггештайн и Манзамби, тогда как сзади их страхует мегаопытный Гинтер. Команда разновозрастная, но тренер Шустер удачно миксует молодость и опыт на ключевых позициях.

Команда в сильнейшем составе, недоступен только Судзуки, который сломал ключицу. Но первоочередная ставка на лидера атаки и лучшего футболиста этого сезона, итальянца Грифо, у него 5 голов и 4 ассиста, в том числе – важный ассист против "Браги" для камбека. "Фрайбург" положил все силы на Лигу Европы, поэтому через Бундеслигу может попасть разве что в отбор Лиги конференций. А вот победа сегодня даст им не только первый трофей в дебютном финале, но и прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

"Астон Вилла": начать английское доминирование

Лига Европы – турнир, который хорошо подходит стилю "Астон Виллы". Легкость, меньшая ответственность, но такой же высокий престиж, ведь ЛЧ очень близко. После условного серебра на Этапе лиги, в плей-офф бирмингемцы разобрались с "Лиллем" и "Болоньей", а главная битва была в полуфинале. "Ноттингем" тоже очень хотел в финал, поэтому первую игру взял, но при поддержке фанатов на своем поле львы чрезвычайно уверенно развалили деревья 4:0 и вышли во второй еврокубковый финал в истории. На этот раз "АВ" не хочет серебра – нужен исключительно кубок ЛЕ. Сегодняшняя победа может положить начало тройному английскому чемпионству; дальше дело за "Арсеналом" и "Кристал Пэлас".

Фигура тренера именно здесь имеет большой вес: Эмери 6 раз выходил в финалы еврокубков, а в Лиге Европы он абсолютный доминатор с четырьмя триумфами. Коуч не изменяет своей любимой схеме 4-2-3-1, позволившей за 3 года построить команду уровня финала. Не последнюю роль играет куражный голкипер Мартинес, тактически важные Роджерс и Тилеманс и немало сборников. Да, этой команде не будет хватать Онана, тот почти месяц не играет после травмы в полуфинале. Игрок, безусловно, важен, но в этом сезоне в ЛЕ решают Уоткинс (5+2), Макгинн (5+1) и Буэдиа (3+5), которые в полной готовности.

Что надо знать о статистике финалистов?

"Фрайбург" в лидерах по голам (25), а вот по точности пасов середняк, только 82%. Тогда как "Астон Вилла" абсолютный лидер по результативности (28 голов) и почти топ по передачам (86%). Команды играют первым номером (51% и 54% владения соответственно). Точность ударов англичан значительно выше, каждый второй в створ против трёх у немцев.

В защите вообще каламбур, ведь бирмингемцы выглядят намного лучше. У них только 8 пропущенных и 8 сухих игр на 14 выступлений. Тогда как у немцев... Пропущено 10 мячей, только "Брага" смогла отличиться в воротах дважды. При этом, брайсгау пропускают едва ли не каждую игру, последняя сухая была аж 9-го апреля против "Сельты", а в целом немцы стабильно пропускают во всех турнирах 9 игр подряд. Поэтому сегодня гол в их ворота очень ожидается.

Судья с командами не пересекался

На матч назначена бригада французов. Главным будет Франсуа Летексье, помогать ему будут постоянные ассистенты Сириль Мунье и Мехди Рахмуни, а на VAR будет руководить Жером Бризар. В этом сезоне 37-летний арбитр не пересекался с финалистами, работал на 10 играх Лиги чемпионов.

В портфолио он записал себе игру "Бенфики" против "Реала" (0:1), триллер "Ювентуса" с "Боруссией" (4:4) и развал "Ньюкасла" от "Барселоны" (7:2), а последний раз в Европе судил четвертьфинал "Арсенала" со "Спортингом" (0:0). Ранее на финалах Летексье работал только раз, был главным на игре Испания - Англия на Евро-2024, когда Фурия Роха забрала трофей. А еще в его карьере как арбитра был Суперкубок УЕФА-2023.

Когда смотреть матч?

Решающая игра Лиги Европы пройдет сегодня в Стамбуле, начало в 22:00 по Киеву. Финал покажет MEGOGO. Победитель в любом случае принесет своей стране дополнительный слот для Лиги чемпионов.

