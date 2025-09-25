Голкиперу сборной Украины посоветовали бежать из 'Реала'

Полузащитник "Реала" Феде Вальверде откровенно признался, что его товарищу по клубу Андрею Лунину стоит задуматься о смене команды. По мнению одного из капитанов и лидеров команды, в нынешней ситуации вратарь сборной Украины в 26 лет рискует потерять лучшие годы карьеры, сидя в запасе.

Уругваец подчеркнул, что у него с украинским голкипером отличные отношения, ведь оба пришли на "Сантьяго Бернабеу" примерно в одно время и при схожих обстоятельствах. Оба стали личными ставками президента клуба Флорентино Переса, и со временем сумели доказать свою состоятельность.

Однако, если Вальверде быстро закрепился в основе и стал незаменимым игроком для Зидана, Анчелотти и теперь Хаби Алонсо, то Лунину приходится довольствоваться ролью запасного из-за конкуренции с Тибо Куртуа.

Несмотря на то что украинец не раз демонстрировал высокий уровень, стабильного места в старте он так и не получил.

"Я был бы рад и дальше играть вместе с Андреем, но если он хочет выходить на поле каждую неделю, ему стоит бежать из Мадрида. У Хаби даже не возникает мысли сажать Куртуа на лавку", — отметил Вальверде в интервью El Nacional.

4 августа Лунин подтвердил информацию о том, что собирается покинуть мадридский "Реал" в нынешнее трансферное окно.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей провел 14 матчей, пропустив 19 мячей, шесть раз записав на свой счет "сухарь" и отметившись голевой передачей. Всего в составе "Реала" украинец сыграл 62 матча, в которых пропустил 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль.

