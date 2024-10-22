Где смотреть 'Рома' – 'Динамо': расписание трансляций матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 24 октября, проведет третий матч в обновленном розыгрыше Лиги Европы. После двух поражений на старте подопечные Александра Шовковского отправятся на выезд в столицу Италии, где сыграют с местной "Ромой", цвета которой защищает форвард сборной Украины Артем Довбик.

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Встречу принимает легендарный стадион "Стадио Олимпико". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Динамо". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Прямой эфир матча в Украине будет доступна канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Букмекеры называют итальянскую команду явным фаворитом противостояния. Ставки на победу "Ромы" принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех киевлян достигают уровня 6,50.

Напомним, что с нового сезона формат проведения Лиги Европы существенно изменен. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты записываются в общую таблицу.

"Динамо" сначала проиграла другой римской команде "Лацио" – 0:3. А затем уступило "Хоффенхайму" – 0:2. В свою очередь "Рома" сыграла вничью с испанским "Атлетиком" и провалилась в матче с "Эльфсборгом" – 0:1.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне выезда в Рим киевское "Динамо" разгромило "Оболонь" в столичном дерби, забив пять мячей.

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