Где смотреть 'Реал' – 'Барселона': расписание трансляций Эль-класико

В чемпионате Испании по футболу в субботу, 26 октября, будет сыгран самый ожидаемый матч осенней части сезона. В поединке за лидерство в первенстве Примеры сойдутся непримиримые соперники – каталонская "Барселона", которая идет на первом месте в турнирной таблице, и отстающий от нее на три очка мадридский "Реал".

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Встреча, к которой будет приковано внимание всего мира, состоится на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир из столицы Испании в Украине можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo, которая покажет трансляцию классического противостояние на своем канале "Megogo Футбол 1". За час до поединка, а также по его окончании здесь будет вести работу традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Фаворитом игры букмекеры считают хозяев поля. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Барселоны" достигают уровня 3,40.

После 10 туров каталонцы набрали 27 очков, а их мадридские соперники – 24. На третьем месте расположился другой столичный коллектив – "Атлетико", – в активе которого 20 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе угодил в грандиозный скандал и ему грозит тюремное заключение.

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