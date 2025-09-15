Где смотреть ПСЖ – 'Аталанта': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" в среду, 17 сентября, начнет защиту своего титула. Подопечные тренера Луиса Энрике на своем поле в стартовой игре сезона самого престижного континентального турнира примут "Аталанту" из Бергамо.

Поединок состоится на поле стадиона "Парк де Пренс". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из столицы Франции можно будет увидеть на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 4". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

Команды встречались единственный раз в своей истории в 2020 году. Тогда в четвертьфинале ЛЧ соперники выдали драматичную встречу в Лиссабоне, в которой ПСЖ добыл волевую победу 2:1 благодаря голам в компенсированное ко второму тайму время.

Ожидается, что в поединке примет участие защитник сборной Украины Илья Забарный, который может дебютировать за клуб в Лиге чемпионов.

