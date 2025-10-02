'Динамо' – 'Кристал Пэлас': все подробности матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 2 октября, впервые в своей истории сыграет в основном розыгрыше Лиги конференций. Команда Александра Шовковского в номинально домашней встрече примет обладателя Кубка Англии и одного из лидеров нынешнего первенства страны "Кристал Пэлас".

Поединок проходит на стадионе "Арена Люблин". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Кристал Пэлас". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "КРИСТАЛ ПЭЛАС"

Явными фаворитами противостояния считаются гости. Эксперты GGBET по состоянию на 10:15 2 октября отдают предпочтение "Кристал Пэлас" с коэффициентом 1,54. А победу "Динамо" оценивают в 6,02. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "КРИСТАЛ ПЭЛАС"

Украинские болельщики, у которых не выйдет поддержать команду в Польше, смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организует телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "КРИСТАЛ ПЭЛАС"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Бельгии, которую возглавляет Лотар Д'Хондт. Помогать ему будут лайнсмены Ромен Девийерс и Нико Клас. Роль четвертого рефери исполнит Уэсли де Кремер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Ян Ботерберг.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Шовковский, главный тренер "Динамо":

– Мы прекрасно понимаем, против какого соперника будем играть, в каком чемпионате выступает "Кристал Пэлас", в каком состоянии находится эта команда, ее подъем и достижения на последнем отрезке времени. Мы провели много времени, анализируя действия "Кристал Пэлас", видим и прекрасную организацию игры, и дисциплину, и быстрые атаки, и очень опасные исполнения стандартов. Последние наши тренировки были направлены на то, чтобы максимально качественно быть готовыми противостоять сопернику как на отдельных участках полей, так и в обороне, и в средней линии, и в атаке.

Оливер Гласнер, главный тренер "Кристал Пэлас":

– Мы очень уважаем киевское "Динамо", одну из двух ведущих команд Украины. У них было много отличных игроков в составе. Мы испытываем огромное уважение. Мы проанализировали их игру и посмотрели много матчей. Обычно они играют по схеме 4-3-3 с хорошими дриблерами. Они стремятся к владению мячом и доминированию в игре. Это их ДНК.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Нещерет – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Шола – Герреро

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс, Канво, Геи – Муньйос, Хьюз, Лерма, Соса – Нкетия, Дивенни – Уче

