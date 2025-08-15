Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" в воскресенье, 17 августа, начнет отстаивать титул сильнейшей команды Франции. В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 команда из столицы страны сразится на выезде против крепкого "Нанта". Ожидается, что в игре за парижан дебютирует защитник сборной Украины Илья Забарный.

Поединок принимает стадион знаменитый стадион "Божуар". Стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Украинские поклонники футбола смогут поддержать Забарного благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Нанта состоится на канале "Megogo Футбол 3".

Противостоять ПСЖ будет команда, которая в минувшем розыгрыше французского первенства заняла 13-е место в турнирной таблице. При этом обе встречи чемпионов с "канарейками" завершились вничью 1:1.

Накануне старта Лиги 1 парижане в удивительном матче обыграли "Тоттенхэм" и выиграли Суперкубок Европы. ПСЖ проигрывал 02 до 85-й минуты, но совершил камбэк и победил в серии пенальти. После игры капитан французов Маркиньос отдал свою медаль Забарному.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный подписал пятилетний контракт с ПСЖ, который заплатил за украинца 66-67 млн евро. В команде украинец взял себе шестой номер.

