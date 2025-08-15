УкраїнськаУКР
русскийРУС

Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
492
Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" в воскресенье, 17 августа, начнет отстаивать титул сильнейшей команды Франции. В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 команда из столицы страны сразится на выезде против крепкого "Нанта". Ожидается, что в игре за парижан дебютирует защитник сборной Украины Илья Забарный.

Видео дня

Поединок принимает стадион знаменитый стадион "Божуар". Стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции
Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции

Украинские поклонники футбола смогут поддержать Забарного благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Нанта состоится на канале "Megogo Футбол 3".

Противостоять ПСЖ будет команда, которая в минувшем розыгрыше французского первенства заняла 13-е место в турнирной таблице. При этом обе встречи чемпионов с "канарейками" завершились вничью 1:1.

Накануне старта Лиги 1 парижане в удивительном матче обыграли "Тоттенхэм" и выиграли Суперкубок Европы. ПСЖ проигрывал 02 до 85-й минуты, но совершил камбэк и победил в серии пенальти. После игры капитан французов Маркиньос отдал свою медаль Забарному.

Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции
Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций чемпионата Франции

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный подписал пятилетний контракт с ПСЖ, который заплатил за украинца 66-67 млн евро. В команде украинец взял себе шестой номер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!